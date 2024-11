Confira os destaques da programação da feira Vista-SE

Rica de Marré e Dudu Bertholini vão se apresentar na feira

O Sebrae Sergipe apresentou nesta segunda-feira, 4, o lançamento da feira Vista-SE, evento para promover o jeito de fazer moda no estado de Sergipe. De 29 de novembro a 1º de dezembro o AM Malls será o palco da moda criativa e autoral, em apoio à cadeia têxtil do estado.

A programação da feira foi especialmente pensada sob a ótica de alavancar o desenvolvimento da moda sergipana. Para isto, a Vista-se conta com palestrantes de destaque nacional que vêm a Sergipe para compartilhar as suas experiências no meio.

Dentre eles, destacam-se o estilista Dudu Bertholini, a influenciadora Gabriela Salles – a Rica de Marré, o personal stylist Yan Acioli e a educadora Cíntia Chagas. Cada um, à sua maneira e dentro da sua área de atuação, exerce um trabalho relevante no mercado da moda.

O evento ainda vai contar com desfiles de marcas e confecções sergipanas, sob a consultoria do estilista Alexandre Herchcovicth; exposições; talk shows e palestras técnicas com foco em empreendedorismo, indústria, estilo e consumo de moda. Os visitantes da feira poderão encontrar em um só lugar confecções, acessórios, artesanato, tecnologia, cultura e gastronomia.

O acesso é gratuito e a inscrição no evento pode realizada no vistasebrae.com.br.

Por Yasmin Déda