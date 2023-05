Conselho Empresarial de Turismo é lançado em Sergipe

Foi lançado em Sergipe, a partir do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Conselho Empresarial de Turismo de Sergipe. Com a participação de 25 entidades empresariais do setor de turismo no estado, o objetivo do conselho é promover o desenvolvimento da atividade turística no estado, melhorar o posicionamento de Sergipe no mercado de turismo nacional, estimular a geração de emprego e renda para os trabalhadores das atividades das 52 cadeias produtivas ligadas ao setor.

A cerimônia de lançamento do Conselho Empresarial de Turismo contou com a presença do presidente do Conselho Empresarial Nacional de Turismo da CNC e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, que empossou juntamente com o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o empresário Fábio Andrade, que irá presidir o conselho em Sergipe. Durante o evento, foi destacada a importância da atividade turística para a economia sergipana e a necessidade de união dos empresários do setor para enfrentar os desafios que se apresentam.

O Conselho Empresarial de Turismo de Sergipe terá como atribuições propor e acompanhar políticas públicas para o setor, fomentar ações de marketing e promoção turística, auxiliar no desenvolvimento de projetos voltados à qualificação profissional, além de promover o diálogo entre os empresários do setor e as autoridades governamentais. Fábio Andrade tem experiência na esfera pública, como secretário municipal adjunto de Indústria, Comércio e Turismo, e na área privada, com atividades empresariais de comércio de cosmética, serviços de beleza e atividades de turismo.

Para Fábio Andrade, presidente do conselho em Sergipe, a criação do conselho é um passo importante para a consolidação do turismo no estado. “Sergipe tem um grande potencial turístico e precisamos trabalhar juntos para colocar o estado ainda mais no mapa do turismo nacional e internacional. Esse conselho será fundamental para unir os empresários do setor, criarmos sinergias e aperfeiçoarmos nossos produtos e serviços”, disse Andrade.

Alexandre Sampaio, presidente do Conselho Empresarial Nacional de Turismo, também destacou a importância da união do setor para o desenvolvimento do turismo no país. “O turismo é uma das atividades econômicas que mais emprega e movimenta a economia do país. Precisamos trabalhar juntos, em parceria com as autoridades governamentais, para fortalecer o setor e superar os desafios que se apresentam”, afirmou Sampaio.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, a criação do Conselho Empresarial de Turismo de Sergipe é uma iniciativa importante para o desenvolvimento do setor no estado e tem potencial para promover melhorias significativas para os empresários e trabalhadores do setor, além de contribuir para o crescimento da economia sergipana.

“O Conselho Empresarial de Turismo de Sergipe surge em um momento importante para o estado, considerando que temos políticas públicas voltadas para o turismo, com uma atenção especial do governador, Fábio Mitidieri, para o setor. Além de projetos que desejamos retomar e avançar com novas iniciativas na área. Ainda neste ano serão realizadas ações importantes para o desenvolvimento do turismo no estado, fortalecendo ainda mais o projeto “Vai Turismo”, que está evidenciando Sergipe no cenário nacional. Vamos realizar festivais gastronômicos por todo o estado, faremos um reality show em parceria com a TV Sergipe, para estimular a criação de pratos locais, com base em nossa culinária, além de várias outras realizações que serão postas para o estado elevar sua capacidade de geração de empregos no turismo”, disse Andrade.

Foto assessoria

Por James Silva