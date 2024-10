CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE SERGIPE TEM MENOR CUSTO DO PAÍS NO MÊS DE SETEMBRO, INFORMA O SINAPI

O estado de Sergipe se manteve com o menor custo da construção civil do Brasil no último mês de setembro. As informações são do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgadas nesta quarta-feira, 9, e analisadas pelo Observatório de Sergipe – vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

No mês de setembro, o custo da construção civil em Sergipe ficou no valor de R$ 1.581,91 por metro quadrado. Os materiais registraram um aumento de 0,51% e passaram a custar R$ 959,18 por metro quadrado. Já o custo da mão de obra apresentou uma variação de apenas 0,02%, custando R$ 622,73 por metro quadrado.

A variação total em porcentagem foi de 0,32%. Já a variação acumulada do ano foi de 3,41%; e dos últimos 12 meses, em 3,88%. Neste ano de 2024, Sergipe se manteve em primeiro lugar no ranking do custo de construção civil por estados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agosto, e agora em setembro.

A gerente de Estudos Socioeconômicos da subsecretaria de Estudos e Pesquisas (Observatório de Sergipe), Michele Dória, explicou a variação sazonal do índice. “Com exceção dos meses de junho e julho deste ano, Sergipe se destacou por manter o menor custo na construção civil. Esse desempenho se dá, em parte, pelo acesso a materiais locais e mão de obra com preços competitivos”, pontuou.

No Brasil

O Índice da Construção Civil do país foi de 0,35% em setembro, representando uma diminuição de 0,28 p.p. em relação ao mês anterior, quando pontuou 0,63%. Já o custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 1.767,09 para R$ 1.773,20 – sendo R$ 1.019,25 relativos aos materiais e R$ 753,95 à mão de obra.

Todas as unidades da federação apresentaram variação positiva. As maiores variações foram observadas no Ceará (0,73%), Pernambuco (0,69%), Mato Grosso (0,68%), Minas Gerais (0,66%), Bahia (0,61%) e Rondônia (0,55%).

