Construtora Celi lança Lucci Incorporações após trabalho de pesquisa da Fecomércio

A Construtora Celi dá um passo estratégico em sua trajetória de crescimento com o lançamento da Lucci Incorporações, uma nova marca voltada para atender às demandas do mercado imobiliário sergipano com um olhar inovador. Direcionada especialmente ao público jovem e a regiões estratégicas da capital, a Lucci nasce com a proposta de diversificar e ampliar a atuação da maior construtora do estado, consolidando sua presença tanto no segmento econômico quanto no de alto padrão.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da nova empresa do Grupo Celi, a Lucci Incorporações. A nova marca da maior construtora do estado nasce com um propósito claro: ampliar a atuação no mercado imobiliário sergipano, atendendo a um público jovem e oferecendo projetos em regiões estratégicas da capital.

Por meio de pesquisas de mercado detalhadas, a Fecomércio identificou nichos promissores e auxiliou a Construtora Celi a encontrar mecanismos eficazes para diversificar sua atuação. O estudo encomendado pela entidade empresarial apontou a demanda crescente por empreendimentos direcionados ao primeiro imóvel, bem como oportunidades para reposicionamento estratégico da construtora em segmentos de alto padrão.

“A Fecomércio teve um papel essencial ao nos fornecer uma análise detalhada do mercado, ajudando a Celi a compreender melhor as demandas e ajustar sua estratégia. Esse suporte foi determinante para a criação da Lucci Incorporações, permitindo-nos atender de forma mais assertiva as necessidades do público jovem e ampliar nossa atuação”, afirmou Dr. Luciano Barreto, presidente da Construtora Celi.

Com base nos dados levantados, a Celi adotou um novo modelo de expansão, criando a Lucci Incorporações para atuar de forma mais segmentada, especialmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto também permite a ampliação da presença da construtora no setor premium, com novos lançamentos que reforçam sua expertise na entrega de empreendimentos sofisticados e inovadores, trazendo sua qualidade característica consolidada, para o mercado de imóveis de menor porte. A Lucci é uma marca que imprime os padrões Celi para todos os públicos.

O primeiro empreendimento da Lucci será lançado na Alameda Serigy, área estrategicamente posicionada entre os bairros Farolândia, Inácio Barbosa e Jardins. Essa região foi escolhida justamente por reunir infraestrutura completa, qualidade de vida e alto potencial de valorização imobiliária, pontos destacados no estudo da Fecomércio.

“A Fecomércio trabalha constantemente para auxiliar o empresariado na tomada de decisões estratégicas e na ampliação de seus negócios. A parceria com a Celi reafirma essa missão e nos orgulha pelos resultados alcançados. Agradecemos a confiança de Dr. Luciano Barreto em nosso trabalho e desejamos pleno sucesso para a Lucci Incorporações”, destacou Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

A parceria entre a Fecomércio e a Construtora Celi reforça o compromisso de ambas as instituições com o desenvolvimento econômico de Sergipe. A iniciativa não apenas amplia as oportunidades para os consumidores, mas também impulsiona o setor da construção civil, gerando empregos e dinamizando a economia local.

“A pesquisa de mercado é um fator crucial na tomada de decisões estratégicas das empresas, pois permite identificar tendências, nichos promissores e oportunidades de expansão. O mercado imobiliário sergipano passou a ser observado com maior precisão no cenário nacional após a empreitada da Celi no Central Garden, colocando Aracaju no indicador FipeZap. Esse reconhecimento reforça a relevância do setor e estimula o fortalecimento e crescimento empresarial”, analisou Márcio Rocha, chefe de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio.

Com a criação da Lucci, a Celi fortalece sua presença no mercado, atendendo diferentes perfis de compradores e consolidando-se ainda mais como uma das maiores construtoras do Brasil. Já a Fecomércio reafirma seu papel estratégico na elaboração de soluções que impulsionam o crescimento empresarial e o desenvolvimento regional.

Texto e foto ascom Fecomércio