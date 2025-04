Consulta ao lote residual de restituição do IR começa na quarta-feira, 23

A partir das 10h da próxima quarta-feira (23), os contribuintes poderão consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2025.

A Receita Federal estima que o crédito bancário, no valor total de R$ 339.633.908,27, será efetuado no próximo dia 30 de abril para 279.500 pessoas.

R$ 180.273.680,20 serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Estão incluídos nesse grupo 4.284 idosos com mais de 80 anos, 25.283 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos, 3.820 pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave, além de 9.502 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 204.798 contribuintes, que não se enquadram nas regras de prioridade legal, foram contemplados por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem pelo recebimento via PIX. Já os contribuintes não prioritários totalizam 31.813 restituições neste lote.

Como consultar

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A plataforma oferece tanto uma consulta simplificada quanto uma versão mais completa, via extrato de processamento no e-CAC. Caso seja identificada alguma pendência, é possível retificar a declaração.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite acesso direto às informações de liberação das restituições e à situação cadastral do CPF.

Pagamento seguro

O crédito será realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários ou problema na conta de destino, a restituição não será depositada. Para esses casos, é possível reagendar o pagamento em até um ano, por meio do Banco do Brasil. O reagendamento pode ser feito pelo site www.bb.com.br/irpf ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

É necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração para que o novo agendamento seja concluído.

Se o valor não for resgatado em até um ano, o contribuinte deverá fazer a solicitação no Portal e-CAC, acessando “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

