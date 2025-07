Consumo consciente de energia elétrica ajuda a reduzir gastos

Com hábitos simples é possível consumir menos e economizar mais. Nova campanha da Energisa com Michel Teló reforça a importância do tema

Em um mundo cada vez mais conectado onde o uso de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos é constante, adotar práticas de consumo consciente de energia elétrica é uma forma eficiente de reduzir gastos e evitar desperdícios. Mudanças simples no cotidiano, como desligar aparelhos da tomada, controlar o tempo de banho e manter a geladeira longe do fogão, ajudam a aliviar o valor da conta e ainda promovem o uso responsável dos recursos naturais.

Para reforçar essa mensagem de forma clara e acessível, a Energisa acaba de lançar a campanha “Michel tem Luz”, estrelada pelo cantor Michel Teló. A ação traz orientações práticas sobre como utilizar a energia com eficiência. Nos vídeos da campanha, o artista assume o papel de descomplicador da energia, mostrando com leveza e bom humor como pequenas mudanças de hábito fazem diferença no dia a dia das famílias.

“Mais do que reduzir custos, o consumo consciente de energia é um compromisso com a sustentabilidade. A energia elétrica é um recurso essencial, mas limitado. Ao usá-la de forma eficiente, todos ganham: o cliente, o sistema elétrico e o meio ambiente”, afirma o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

Confira algumas atitudes simples que fazem a diferença:

Evite deixar aparelhos ligados à toa: desligue a luz ao sair de um ambiente e tire da tomada os eletrônicos que não estiver usando.

Aproveite a luz natural: abrir janelas e cortinas ajuda a reduzir a necessidade de iluminação artificial durante o dia.

Geladeira no lugar certo: evite deixá-la próxima ao fogão ou em locais quentes. E não abra a porta a todo momento.

Banho mais curto e com o chuveiro na temperatura morna: além de economizar energia, você ainda reduz o consumo de água.

Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o ar-condicionado estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Ao passar roupa, junta bastante para fazer tudo de uma vez só.

A Energisa também oferece ferramentas digitais para ajudar os clientes a controlar o uso de energia e acessar serviços com mais praticidade. Pelo aplicativo Energisa On, site ou WhatsApp gisa.energisa.com.br, é possível acompanhar o consumo, emitir segunda via da fatura, negociar dívidas e acessar as informações da fatura de energia.

Texto e foto Adriana Freitas