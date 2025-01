CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DIMINUIU 4,5% EM SERGIPE, NO 3º TRIMESTRE DE 2024, DIZ OBSERVATÓRIO DA FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que tem por finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME), constatou que o consumo de energia elétrica no estado totalizou cerca de 998,5 mil MWh (Megawatt-hora), no terceiro trimestre de 2024.

Em termos relativos, o consumo total de energia elétrica foi 4,5% menor do que o total consumido no segundo trimestre de 2024. Já na comparação com o terceiro trimestre de 2023, observou-se aumento de 4,7%.

Mercado cativo e livre de energia no 3º trimestre/2024

Da quantidade total de energia consumida no terceiro trimestre de 2024, 63,0% (ou cerca de 628,6 mil MWh) foi proveniente do mercado cativo. Nesse mercado, a energia é fornecida exclusivamente pelas distribuidoras instaladas em Sergipe, com o preço e as demais condições de fornecimento reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Por sua vez, o volume restante, 37,0% (369,8 mil MWh), foi originado do mercado livre, onde os consumidores negociam a compra do insumo diretamente dos geradores ou das distribuidoras.

Consumo por setor no 3º trimestre/2024

O consumo nas residências totalizou cerca de 363,0 mil MWh, assinalando um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período de 2023. Na indústria, o consumo somou aproximadamente 301,0 mil MWh, assinalando um acréscimo de 3,4%, no mesmo comparativo.

Para o comércio, o consumo ficou em 156,9 mil MWh, aumento de 4,6%. Os outros setores registraram consumo de 177,6 mil MWh, assinalando retração de 0,1%. Ambas as variações são em relação ao terceiro trimestre de 2023.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM