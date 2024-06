Consumo em Sergipe deve atingir 56 bilhões de reais neste ano

A IPC Marketing Editora, empresa que desenvolve um dos trabalhos mais importantes para a economia brasileira, aponta uma elevação significativa no consumo dos sergipanos para o ano de 2024. De acordo com o IPC Maps, Sergipe deverá apresentar despesas de consumo final (DCF) de mais de 56 bilhões de reais neste ano, o que representa um crescimento significativo na economia de +11,7% diante do ano passado.

O dado norteia os estudos do Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, para compreensão da realidade econômica do estado. A análise feita pela Fecomércio conclui que o comércio sergipano está mais forte, em ritmo acelerado diante do contexto do mercado atual. O presidente do sistema, Marcos Andrade, comemorou o resultado apresentado e destacou pontos importantes que levam à melhoria no fluxo econômico do estado.

“Se Sergipe dá um salto enorme de 50 bilhões para 56 bilhões de reais consumidos em um ano, percebemos que as ações que têm sido feitas pelos empresários, governo do estado e prefeituras municipais estão dando certo. Ver que as despesas de alimentação fora do domicílio, cultura, lazer, recreação, viagens e bebidas, somam, em apenas um ano, um crescimento de 740 milhões de reais na economia, percebemos o quanto as realizações festivas e turismo de eventos têm fortalecido nosso mercado e estimulando a geração de emprego e renda. O caminho do desenvolvimento econômico, por meio do crescimento da as atividades direcionadas para o turismo local e nacional é um meio que faz Sergipe crescer ainda mais” disse Marcos Andrade.

Para o economista da Fecomércio, Marcio Rocha, os resultados do IPC Maps de 2024 são de suma importância para entender a viabilidade econômica do estado, com forte crescimento nas transações comerciais e de serviços, mostrando que a geração de emprego e renda, além dos investimentos das famílias concluem em uma elevação forte que dá robustez ao estado.

“Os dados do IPC Maps trazem uma realidade que já estávamos estimando em projeções que realizamos todos os meses, mas que se concretizam quando a informação chega. E o melhor é dizer que Sergipe está em franco crescimento nesses últimos dois anos na atividade econômica. Os números que analisamos mensalmente nos dão a confiança do crescimento da economia, mas o IPC Maps nos traz a certeza dos resultados do consumo final das famílias. E isso serve como um balizador para entender sim que Sergipe está mais forte economicamente, com mais empregos gerados e consumidores no mercado, movimentando as atividades comerciais, de serviços e de turismo”, afirmou Rocha.

Somente nos empreendimentos ligados ao turismo, eventos e comércio de produtos que se direcionam para as atividades, o incremento na atividade comercial em Sergipe é de 951 milhões de reais. O resultado apresenta crescimento constante, corroborando com a elevação em uma posição do estado no ranking nacional, saindo da 23ª para a 22ª posição.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem: James Santos

Por Márcio Rocha