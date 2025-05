Contratações do BNB crescem 16,4% no 1º trimestre; em Sergipe, apresentaram alta de 55%

As operações de crédito do BNB, em Sergipe, apresentaram alta de 55%

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou o primeiro trimestre de 2025 apresentando um crescimento de 16,4% no volume de contratações na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, foram R$ 13,7 bilhões em empréstimos e financiamentos, contemplando toda a área de abrangência da Instituição, que inclui além da região Nordeste parte do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Já o valor desembolsado, de R$ 12,1 bilhões, representa crescimento de 8,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

De acordo com o presidente da instituição, Paulo Câmara, as contratações e desembolsos registrados refletem a atuação consistente do Banco no apoio às atividades produtivas e no estímulo à economia regional.

“A expansão operacional do BNB está alinhada a uma diretriz clara do presidente Lula, que tem reforçado a importância dos bancos públicos na recuperação econômica do país, no combate às desigualdades e na promoção da inclusão produtiva”, destacou o executivo.

A carteira de crédito administrada pelo BNB alcançou R$ 161,4 bilhões, um crescimento de 17,3% em relação a março de 2024. Para o presidente do Banco, o desempenho é resultado da modernização dos processos de concessão e da proximidade com os empreendedores da região.

O diretor financeiro e de crédito do BNB, Wanger Rocha, acrescenta que o Banco tem buscado ampliar parcerias com instituições multilaterais, além de monitorar as oportunidades de captação de novos recursos no mercado de capitais, com o objetivo de financiar investimentos sustentáveis, com fontes estáveis, que têm o potencial de promover impactos sociais e ambientais positivos e sustentáveis no longo prazo.

Sergipe

As operações de crédito do BNB, em Sergipe, entre janeiro e março deste ano, apresentaram alta de 55% na comparação com o mesmo período de 2024. Foram contratados cerca de R$ 697 milhões no estado.

Os programas de microcrédito orientado cresceram 23,2%, no período. Ao todo, foram realizadas quase 50 mil operações no campo e na cidade que somaram R$ 193 milhões em desembolso. O Crediamigo, programa voltado para a área urbana, respondeu por R$ 130 milhões e 44 mil operações. O restante foi registrado pelo Agroamigo, voltado para a área rural.

Ascom BNB – Foto: Fernando Cavalcante