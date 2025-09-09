Contribuintes de Aracaju têm uma semana para regularizar pendências com o município

Os contribuintes aracajuanos têm até a próxima terça-feira, 16 de setembro, para regularizar suas pendências com o município aproveitando as condições especiais oferecidas pelo Programa de Organização de Débitos (PODE).

Lançado pela gestão municipal como um instrumento de incentivo à regularização fiscal, o programa permite que cidadãos e empresas em débito com a Prefeitura possam se reorganizar financeiramente. Além disso, o PODE assegura condições diferenciadas para quitação de tributos e taxas municipais, com a oferta de descontos que podem chegar a 100% em juros e multas. Além disso, possibilita o parcelamento em até 120 vezes, com a vantagem de incluir a entrada no próprio parcelamento.

A adesão ao programa pode ser feita de forma online, pelo Portal do Contribuinte, clicando aqui, ou presencialmente, na sede da Semfaz, no horário das 8h às 16h. Essa flexibilidade garante maior comodidade para quem deseja resolver a situação fiscal sem complicações, oferecendo alternativas tanto digitais quanto presenciais.

De acordo com o Diretor do Departamento de Gestão de Inadimplência (DGI), Ademir Desterro, esta é a reta final para que os contribuintes aproveitem os benefícios do programa. “Agora que você PODE regularizar seus débitos perante a Prefeitura de Aracaju, aproveite a oportunidade, porque restam poucos dias. Os benefícios só vão até o dia 16 de setembro. São descontos de até 100% nas multas e nos juros, e ainda PODE parcelar em até 120 vezes, inclusive a entrada”, reforçou o diretor.

Foto: Ascom/Semfaz