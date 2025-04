CREDIAMIGO DO BNB CRESCE QUASE 30% EM CONTRATAÇÕES EM TRÊS MESES; EM SERGIPE, O TOTAL É DE R$ 130,4 MILHÕES

As operações de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB) pelo Crediamigo superaram R$ 3 bilhões em março. O volume foi desembolsado nos primeiros 90 dias de 2025. As contratações registradas representam um aumento de 29% em relação ao desempenho do mesmo período do ano passado.

O número de operações também foi bem superior ao primeiro trimestre de 2024. O salto foi de 21% na comparação dos dois períodos, passando de 803 mil para 970 mil contratos assinados.

“Importante destacar que todos os estados onde o BNB atua apresentaram crescimento, tanto no volume de contratação quanto no número de operações. Isso mostra que a economia brasileira está respondendo muito bem às medidas do Governo Federal para geração de ocupação e renda”, afirma Paulo Câmara, presidente do BNB.

Segundo o executivo, os onze estados registraram crescimento entre 18% e 38% no volume contratado. Em relação às operações, os crescimentos variaram de 16% a 27% nos estados.

Sergipe

As contratações do Crediamigo, em Sergipe, entre janeiro e março deste ano, somam R$ 130,4 milhões, em mais de 44 mil operações de microcrédito. O crescimento no desembolso foi de 37,9%, na comparação com o mesmo período de 2024. Em número de operações, a alta foi de quase 27,1%.

