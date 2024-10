Crediamigo é destaque em lançamento nacional do Programa Acredita

Ação é aposta do Governo Federal para democratizar acesso ao crédito

“O maior programa de crédito que este país já conheceu”. Com essas palavras, o presidente Luís Inácio Lula da Silva lançou, nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, o programa Acredita, para fomentar a economia brasileira. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e dos outros bancos públicos estiveram presentes, ao lado de ministros e de representantes do sistema financeiro, e reafirmaram o compromisso de fazer o crédito chegar às mãos de quem deseja empreender.

“É preciso fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de poucos, precisa circular na mão de muitos, porque é isso que faz a economia se transformar”, afirmou o presidente da República.

Paulo Câmara declarou que a revolução no crédito percebida com o Crediamigo deve ser estendida para todo o país. “O Brasil está sendo reconstruído e a vida das pessoas vem mudando pra melhor. Nós atuamos em uma região com muitos desafios, mas já vimos muitos desses desafios tendo soluções, caminhos, alternativas com o acesso ao crédito. O Acredita é um grande passo para que as pessoas possam empreender, realizar sonhos e alcançar os seus objetivos”, confia.

Como exemplo de transformação por meio do crédito, a primeira pessoa a falar na solenidade foi a microempreendedora Karine Rodrigues Costa, mineira de Montes Claros, atendida pelo programa de microcrédito urbano Crediamigo, do Banco do Nordeste.

“Hoje eu sou uma grande empreendedora de sucesso graças ao Banco do Nordeste. Eu acabei de assinar mais um contrato. No mercado não existe taxa mais baixa do que a do Crediamigo. Sou muito grata. Agradeço a todos, à equipe do Banco do Nordeste, que me acolheu na hora que eu mais precisei”, reconheceu Karine.

O programa Acredita é um conjunto de iniciativas do governo federal que visa promover acesso a financiamentos e incentivar a regularização de dívidas de micro, pequenos e médios empreendedores. O BNB é o líder e principal referência do microcrédito no país e participa ativamente no programa, com a oferta de taxas de juros reduzidas.

O programa é realizado pelos Ministérios do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e da Fazenda; com correalização da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Fonte BNB