Crediamigo e Fecomércio assinam parceria para capacitar empreendedores de Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) e o Sistema Fecomércio firmaram nova parceria nesta segunda-feira, 24. As instituições assinaram um acordo de cooperação para levar capacitação a empreendedores do comércio e serviços de Sergipe, com atendimento do programa de microcrédito urbano do BNB (Crediamigo). A assinatura foi feita no auditório do BNB, no Centro de Aracaju.

Na solenidade, participaram o superintendente estadual do BNB César Santana, o gerente estadual do Crediamigo José Paes, o presidente da Fecomércio Marcos Andrade, e os diretores regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Nilson Lima, e do Serviço Social do Comércio (Sesc), Aparecida Farias.

A capacitação deve ser feita por equipes do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com participação de equipes do Crediamigo. Empreendedores que atuam nos 75 municípios de Sergipe poderão ter acesso a cursos profissionalizantes, para aprimorar conhecimentos técnicos e aplicar a cada atividade produtiva. Além dos cursos, o público capacitado terá novas oportunidades de acesso ao microcrédito, com mais preparo e conhecimento sobre as linhas ofertadas pelo Crediamigo.

O superintendente estadual do BNB, César Santana, destacou a relevância da integração entre o ensino profissionalizante e o acesso ao crédito. “Por meio dessa parceria, os alunos dos cursos do Sistema Fecomércio vão aprender além do conhecimento tradicional, ou seja, vão ser capacitados sobre tudo que precisam para empreender com sucesso. Afinal, além da capacitação, o empreendedor terá acesso aos recursos do Crediamigo”, disse.

“Essa parceria é muito importante tanto para a Fecomércio quanto para o Banco do Nordeste, mas acima de tudo para as pessoas que são capacitadas por meio do Sistema Fecomércio. É a união da capacitação técnica à capacitação financeira, que deve gerar mais emprego e renda aos empreendedores de Sergipe”, explicou o gerente estadual do Crediamigo, José Paes.

O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, reforçou que a sinergia entre as instituições deve gerar ótimos resultados. “Tenho certeza que será uma parceria de sucesso, por que o Senac qualifica e o BNB dá o suporte financeiro, para que as pessoas que tenham a vocação de empreender possam crescer mais e se desenvolver”, afirmou.

A empreendedora Elisabete Barros trabalha no ramo da confeitaria há nove anos, em Aracaju. Ela está no programa Crediamigo em 2020 e gostou da novidade. “A gente vai adquirir o conhecimento e aplicar da forma correta, com apoio do Banco do Nordeste, por isso é um incentivo muito grande. É a faca e o queijo se unindo, então fica melhor ainda. Minha expectativa é ampliar a confeitaria, porque com conhecimento e crédito podemos crescer ainda mais”, declarou.

