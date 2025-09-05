Crédito e consultoria reduzem à metade o risco e encerramento de micro e pequenas empresas

As micro e pequenas empresas (MPEs) que têm acesso a crédito e contam com orientação financeira e de gestão reduzem pela metade o risco de encerramento. É o que aponta estudo realizado pelo Sebrae em parceria com o Banco do Nordeste, por meio de seu Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene). O levantamento analisou um grupo de empresas nascidas entre os anos de 2019 e 2024, e revelou que os negócios que recebem esse apoio simultaneamente (crédito e consultoria) diminuem em cerca de 50% as chances de fecharem as portas.

A divulgação dos resultados da pesquisa foi feita nesta sexta-feira, 5, no XXX Encontro Regional de Economia, promovido pela Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec), na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão.

O estudo indica também que a intensidade e a duração do apoio são fundamentais no resultado das MPEs. Quanto mais tempo elas recebem crédito e consultoria, menor o risco de encerramento e maior a taxa de sobrevivência no período analisado.

Entre as empresas que contaram com consultoria do Sebrae e crédito do BNB, a taxa de sobrevivência em seis anos, desde a abertura da empresa, foi de 89,5%, ou seja, 6% acima das MPEs que não contaram com apoio.

A falta de dinheiro e de conhecimento sobre a atividade são os principais motivos apontados pelos Microempreendedores Individuais (MEI) para o fim do negócio, segundo a pesquisa Perfil do MEI (2024). Já entre as MPEs, o encerramento ocorre, sobretudo, pela falta de retorno financeiro, aponta o estudo do Perfil MPE (2024).

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a parceria entre a instituição e o Banco do Nordeste privilegia dois aspectos estratégicos e sobre os quais os donos de Pequenos Negócios no país ainda apresentam carências significativas: a falta de orientação e de acesso a crédito.

“O crédito orientado e o suporte do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), proporcionados pelo Sebrae, são duas estratégias que têm se mostrado extremamente eficazes para assegurar o futuro dos Pequenos Negócios. Queremos ampliar e fortalecer parcerias como a que realizamos com o Banco do Nordeste. Com esta política de crédito estamos apoiando os pequenos negócios a gerarem mais emprego e renda”, afirma. “Pequenos Negócios mais fortes são garantia de mais empregos, mais renda e crescimento econômico”, acrescenta Décio.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ressalta que o resultado da pesquisa reflete o foco do BNB no apoio aos pequenos e médios empreendedores, em sintonia com as diretrizes do Governo do Brasil. “O presidente Lula tem destacado a importância do crédito orientado para ampliar as chances de sucesso dos pequenos negócios. Essa pesquisa mostra, de forma concreta, que a combinação de crédito com consultoria gera impacto real na vida dos empreendedores e na economia da região”, afirma.

Texto e foto ascom BNB