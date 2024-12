Cresce contratação de seguros para automóveis em Sergipe

Seguro automotivo no estado apresentou aumento de R$ 3,9% com arrecadação de R$ 231,5 milhões.

A contratação de um seguro para os automóveis, que cobre colisões em postes, árvores ou outras estruturas fixas é muito importante e vem crescendo em alguns estados do nordeste. Em Sergipe, por exemplo, a Energisa registrou 191 colisões de veículos em postes durante o ano de 2024, com 11 ocorrências apenas no mês de novembro.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) , até setembro deste ano houve aumento de 2,2% na procura por seguro automotivo no Brasil, totalizando mais de R$ 42,6 bilhões em arrecadação. Na região nordeste quatro estados se destacaram com aumento de valores arrecadados no mesmo período.

No Maranhão o seguro automotivo aumentou em 20,3% (arrecadando mais de R$ 1,4 bilhões), no Ceará alta de 5,5% (com arrecadação de R$ 667,8 milhões), o Sergipe aumentou em R$ 3,9% (arrecadação de R$ 231,5 milhões) e a Bahia teve aumento de 3,2% (arrecadando mais de R$ 1,4 bilhões).

Segundo o presidente do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (Sindseg BA/SE/TO), Paulo César Souza Martins, esses acidentes causam riscos tanto para os motoristas quanto para a população devido à interrupção do fornecimento de energia.

“Colisões em postes e em outros bens de terceiros são passíveis de indenização, desde que o seguro contratado inclua a cobertura de danos materiais causados a terceiros (RCF). A recomendação é que o motorista procure seu o corretor para a elaboração, escolha e contratação das coberturas que melhor se adequem ao seu perfil”, informou.

A vice-presidente da comissão auto da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Keila Farias, ainda reforça que o seguro de automóvel é uma ferramenta essencial para minimizar riscos e garantir que o proprietário tenha uma rede de segurança financeira e apoio em caso de imprevistos.

“Primeiro de tudo, o seguro de automóvel ajuda a cobrir custos elevados em caso de danos ao veículo, seja por colisões, furtos, desastres naturais ou outros incidentes. Sem seguro, os custos de reparo ou substituição do veículo podem ser extremamente altos, podendo levar o proprietário ou proprietária a postergar a solução do problema, às vezes por um prazo indefinido”, lembrou.

Procura por seguro auto

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) destacam que as vendas de veículos automotores no país totalizaram 3,89 milhões de unidades no período de janeiro a outubro de 2024, com alta de 16,4% sobre igual período do ano passado.

Segundo a Fenseg, no Brasil, aproximadamente 30% da frota circulante de veículos possui algum tipo de cobertura securitária. A frota segurada (abrangendo veículos de passeio, táxi e pick-ups) aumentou 2% em junho de 2024, o que corresponde a quase 403 mil veículos a mais que passaram a contar com essa proteção.

Para o presidente do Sindseg BA/SE/TO este e outros fatores contribuem para ampliar a procura pelo seguro auto neste ano. “O movimento e crescimento da carteira de seguro de automóvel reflete uma combinação de fatores, dentre eles o crescimento do financiamento de veículos no primeiro semestre, em virtude da expansão da oferta de crédito e redução do desemprego. Além disso, podemos destacar a conscientização sobre riscos climáticos por parte da sociedade, levando mais motoristas a buscarem seguros como forma de proteção”, afirmou Paulo César.

Cuidados ao contratar um seguro auto

“O seguro auto é um serviço oferecido por empresas seguradoras. O produto é uma opção segura e confiável para proteger seu automóvel. As seguradoras são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), e os consumidores também têm seus direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A cobertura completa oferecida por seguradoras legalmente habilitadas inclui desde incêndio, colisão parcial e total, roubo e furto, e danos em geral, incluindo aqueles decorrentes de chuvas, como alagamentos e inundações, além da cobertura para acidentes envolvendo terceiros e serviços de assistência 24 horas”, afirma Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins.

O nível de regulação e fiscalização que envolve o seguro de automóveis faz com que ele seja um serviço plenamente confiável. Os consumidores recebem suas indenizações com segurança, certeza e facilidade, enquanto, outros tipos de serviço, com a Proteção Veicular, os associados não têm garantias.

O serviço oferecido por associações que comercializam produtos falsamente caracterizados como se fossem seguros não são fiscalizadas e não têm garantia de estrutura financeira para honrar com seus compromissos, e os associados não têm a quem recorrer quando algo dá errado. Ter um consultor especializado apoiando nesse momento é importantíssimo para o amparo do seguro no futuro.

Sobre a CNseg

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap).

A missão da CNseg é prover serviços que melhoram a vida das pessoas e a realização dos negócios, permitindo o crescimento da economia brasileira. Acompanhe as novidades sobre o trabalho da CNseg no site cnseg.org.br ou no portal noticiasdoseguro.org.br, maior hub de notícias sobre o setor. Siga ainda os canais da CNseg no Facebook, LinkedIn, Instagram e Youtube, além dos novos perfis o TikTok, o institucional @cnsegoficial e o voltado para educação financeira de jovens adultos @guiadavidaadulta.

Fonte: Rodrigo Alves, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins e Assessoria de Imprensa da Confederação Nacional das Seguradoras. Foto reprodução: SMTT Aracaju.