Crescimento de empregos formais em SE atinge cerca de 80% em abril

Sergipe alcançou 344.409 postos de trabalho com carteira assinada em abril. O valor representa o segundo melhor resultado no estoque de empregos da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, 28, e mostrou um saldo positivo de 2.849 empregos gerados no mês estado.

O desempenho é o melhor já registrado para o período na série histórica, que vai de 2005 a 2025, e significa um crescimento de 79,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o saldo foi de 1.586 postos. Na análise do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), um estoque superior ao atual foi verificado somente em novembro de 2024, quando foram registrados 344.771 postos de trabalho.

O levantamento do Caged também demonstra que Sergipe acumulou nos últimos 12 meses (maio de 2024 a abril de 2025) 14.817 postos de trabalho. No ranking nacional da variação relativa do estoque, em relação a março de 2025, o crescimento de 0,83% colocou Sergipe na 5ª posição e na 2ª posição dentro da região Nordeste. O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, avalia como históricos para o mercado de trabalho sergipano os resultados trazidos pelo mês de abril.

“Esse crescimento comprova que estamos no rumo certo: promovendo um ambiente favorável à geração de empregos com responsabilidade e planejamento. Sergipe alcançou o segundo maior estoque de empregos formais já registrado, com mais de 344 mil vínculos ativos, e se destacou entre os estados com maior crescimento relativo do emprego em abril, ocupando a 5ª colocação nacional. Isso mostra que, mesmo com os desafios econômicos do país, o nosso Estado segue avançando. Seguiremos firmes, ao lado do governador Fábio Mitidieri, trabalhando para fortalecer cada vez mais o mercado de trabalho sergipano, combatendo as desigualdades e ampliando as oportunidades para nossa gente”, avalia o gestor.

Os setores que continuam sendo os motores da economia sergipana e concentram os postos de trabalho são: serviços (1.508), construção civil (650), comércio (603) e agropecuária (99). De acordo com Jorge Teles, esses setores têm sido apoiados com políticas públicas de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e atração de investimentos.

O Caged demonstrou ainda que o salário médio real de admissão em Sergipe em abril deste ano corresponde a R$ 1.897,77, alta de 5,8% em relação a abril de 2024, que foi de R$ 1.793,33, corrigido pela inflação.

Foto: João Vitor Lobo/Seteem