Cultura organizacional: fundamental para estabelecer os melhores caminhos

Trabalhar em busca do mesmo objetivo, muitas vezes, é mais difícil do que se parece. O objetivo pode até ser o mesmo, mas se não houver um alinhamento no caminho a percorrer, todo o esforço pode ir por água abaixo. É por isso que estabelecer e manter uma cultura organizacional de uma empresa tem sido cada vez mais importante.

Mas, você sabe o que é e quais os benefícios de uma cultura organizacional? “Cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas compartilhadas pelos membros de uma organização. Ela define a identidade da empresa, molda sua maneira de operar e influencia as emoções internas e externas”, explica o especialista em Inteligência Empresarial e sócio-fundador do Grupo Gabillaud, André Gabillaud.

Segundo ele, a cultura organizacional desempenha um papel fundamental no sucesso de uma empresa. “Atualmente, não há como negar a extrema importância em definir a cultura da empresa, pois influencia diretamente o desempenho dos funcionários, a satisfação dos clientes e a capacidade da organização de se adaptar às mudanças do ambiente”, diz André Gabillaud.

Motivação e a produtividade dos funcionários estão entre os principais pontos que devem ser estabelecidos após uma definição do que é realmente importante para a empresa. “Os principais elementos ou valores que compõem a cultura organizacional de uma empresa incluem: liderança, comunicação, inovação, trabalho em equipe, ética e responsabilidade social”, reforça André Gabillaud.

É o já dito: todo mundo precisa remar para o mesmo lado e olhando quem está ao lado. É pensar na empresa e criar um centro de propósito, algo explicado pelo especialista. “Uma cultura forte promove a cooperação, a colaboração e a confiança entre os membros da equipe, fomentando um ambiente de trabalho positivo e estimulante. Além disso, uma cultura bem estabelecida pode ajudar a criar um senso de propósito compartilhado, alinhando os objetivos individuais aos objetivos da empresa”, explica.

Ultrapassar barreiras

No papel, a ideia parece simples. É bem possível, também, que estabelecer as diretrizes e colocar em prática essa cultura seja fácil em empresas novas no mercado. Mas, quando se trata de organizações que já têm um cotidiano estabelecido há anos ou décadas, é mais complicado do que parece.

“Sem dúvidas, os desafios mais comuns enfrentados pelas empresas na construção e manutenção de uma cultura organizacional saudável incluem: resistência à mudança por parte dos funcionários, falta de comprometimento por parte da liderança, falta de recursos financeiros para investir em treinamento e desenvolvimento profissional e dificuldade em medir o impacto da cultura organizacional sobre o desempenho da empresa”, reforça o empresário.

Para este cenário, as possíveis soluções são apresentadas por André Gabillaud. “Algumas práticas ou estratégias utilizadas pelas empresas para promover e manter uma cultura organizacional forte incluem: comunicação clara e transparente, liderança inspiradora e comprometida com os valores da empresa, reconhecimento e recompensas para o desempenho excepcional dos funcionários e investimento em treinamento e desenvolvimento profissional. Com isso, é sempre possível avançar”, explica.

A cultura organizacional pode afetar a capacidade da empresa de inovar e se adaptar às mudanças no mercado, “pois uma cultura forte pode ajudar a criar um ambiente propício à inovação e à criatividade, estimulando os funcionários a pensar fora da caixa e buscar soluções criativas para os problemas. Por outro lado, uma cultura rígida ou excessivamente burocrática pode sufocar a inovação e impedir que a empresa se adapte às mudanças do mercado”, indica o especialista.

