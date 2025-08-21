CUSTO DA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS DIMINUI EM 15 DAS 27 CAPITAIS BRASILEIRAS EM JULHO, ENTRE ELAS, ARACAJU

O custo para os brasileiros dos alimentos básicos diminuiu em 15 capitais e aumentou em outras 12, de acordo com a Análise Mensal da Cesta Básica de Alimentos, pesquisa lançada hoje (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o qual é o executor do levantamento. O anúncio da parceria e a apresentação dos dados desse primeiro estudo foi realizado na manhã desta quarta-feira, como evento nacional no auditório da Conab, em Brasília (DF), e simultaneamente, nas 10 capitais que passam a ser incluídas nessa análise a partir de agora.

De acordo com a pesquisa, a queda foi puxada pelo menor preço do arroz, carne bovina, açúcar e feijão. O levantamento ainda mostra que São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 865,90), seguida por Florianópolis (R$ 844,89), Porto Alegre (R$ 830,41), Rio de Janeiro (R$ 823,59) e Cuiabá (R$ 813,48).

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 568,52), Maceió (R$ 621,74), Salvador (R$ 635,08) e Porto Velho (R$ 636,69).

A participação da Conab na pesquisa é resultado da parceria entre as instituições e possibilita ao Dieese ampliar a coleta de preços de alimentos básicos de 17 para 27 capitais brasileiras. Agora, em Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Rio Branco (AC), São Luís (MA), Teresina (PI) e Porto Velho (RO) o preços da cesta básica de alimentos passa a ser o monitorado, cobrindo, assim, todo o território nacional.

