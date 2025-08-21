Custo da cesta básica em Aracaju aumentou 2,02% no mês de julho

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em julho, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 568,52, o menor custo dentre as capitais brasileiras.

Em termos relativos, na comparação com julho do ano passado, verificou-se um acréscimo de 8,44% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, junho último, observou-se um aumento de 2,02% no custo do conjunto de alimentos essenciais. E no acumulado do ano (de janeiro a julho), o custo da cesta básica aumentou 2,61%.

Custo médio das cestas nas outras capitais em julho/2025

Em colaboração com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o DIEESE expandiu a coleta de preços dos alimentos básicos, passando de 17 para todas as 27 capitais brasileiras. Os dados coletados passaram a integrar a Análise de Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos, com referência a julho de 2025 e períodos subsequentes.

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (junho/2025), observou-se aumento no valor da cesta básica em 12 das 27 capitais brasileiras, com destaque para: Recife (+2,80%), Maceió (+2,09%) e Aracaju (+2,02%). Nas demais capitais pesquisadas, o valor da cesta diminuiu. Os percentuais de redução mais expressivos foram registrados em Florianópolis (-2,64%), Curitiba (-2,40%) e Rio de Janeiro (-2,33%).

Em relação a julho de 2024, todas as capitais pesquisadas[1] apresentaram aumento. As altas mais significativas foram registradas em Recife (+19,52%), João Pessoa (+13,21%) e Natal (+12,35%).

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi São Paulo (R$ 865,90), seguida por Florianópolis (R$ 844,89) e Porto Alegre (R$ 830,41). Já as capitais com as cestas mais baratas foram Aracaju (R$ 568,52), seguida de Maceió (R$ 621,74) e Salvador (R$ 635,08).

Aracaju teve destaque nacional ao registrar redução no preço do feijão (-0,28%), no comparativo com junho último.

