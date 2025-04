Custo da cesta básica em Aracaju diminuiu 1,89%, em março, diz FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em março, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 569,48, o menor custo dentre as capitais pesquisadas.

Em termos relativos, na comparação com março do ano passado, verificou-se um acréscimo de 2,57% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, fevereiro último, observou-se uma redução de 1,89% no custo do conjunto de alimentos essenciais. E no acumulado do ano (de janeiro a março), o custo da cesta básica aumentou 2,78%.

Custo médio das cestas nas outras capitais em março/2025

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (fevereiro/2025), além de Aracaju, observou-se redução no valor da cesta básica nas seguintes capitais: Natal (-1,87%) e João Pessoa (-1,19%). Nas demais capitais pesquisadas, o valor da cesta básica aumentou. Os maiores percentuais de altas foram registrados em Curitiba (+3,61%), Florianópolis (+3,00%) e Porto Alegre (+2,85%).

Em relação a março de 2024, todas as capitais apresentaram aumento custo da cesta básica. As altas mais significativas foram registras em Fortaleza (+9,69%), São Paulo (+8,30%) e Campo Grande (+8,02%).

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi São Paulo (R$ 880,72), seguida por Rio de Janeiro (R$ 835,50) e Florianópolis (R$ 831,92). Já as capitais com as cestas mais baratas foram Aracaju (R$ 569,48), seguida de João Pessoa (R$ 626,89) e Recife (R$ 627,14).

Aracaju teve destaque nacional ao registrar redução no preço do tomate (-12,08%) e da carne bovina de primeira (-4,18%), no comparativo com fevereiro último. Na comparação com março de 2024, Aracaju obteve destaque ao registrar aumento no preço do leite integral (+18,18%).

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM