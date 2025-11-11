Custo da cesta básica em Aracaju reduziu 0,45%, mês de outubro, diz Fies

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em outubro, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 550,18, o menor custo dentre as capitais brasileiras.

Em termos relativos, na comparação com outubro do ano passado, verificou-se um acréscimo de 5,94% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, setembro último, observou-se redução de 0,45% no custo do conjunto de alimentos essenciais. E no acumulado do ano (de janeiro a outubro), o custo da cesta básica diminuiu 0,70%.

Custo médio das cestas nas outras capitais em outubro/2025

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (setembro/2025), observou-se aumento no valor da cesta básica em 16 das 27 capitais brasileiras, com destaque para: São Luís (+3,11%), Palmas (+2,59%) e Florianópolis (+1,66%). Dentre as capitais que apresentaram queda no valor da cesta, os percentuais de redução mais expressivos foram registrados em Manaus (-1,41%), Recife (-1,29%) e Belém (-1,27%).

Em relação a outubro de 2024, todas as capitais pesquisadas[1] apresentaram aumento. As altas mais significativas foram registradas em Recife (+10,92%), Salvador (+8,16%) e João Pessoa (+7,68%).

