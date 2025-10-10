Custo da cesta básica em Aracaju reduziu 0,99% no mês de setembro

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em setembro, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 552,65, o menor custo dentre as capitais brasileiras.

Em termos relativos, na comparação com setembro do ano passado, verificou-se um acréscimo de 9,18% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, agosto último, observou-se redução de 0,99% no custo do conjunto de alimentos essenciais. E no acumulado do ano (de janeiro a setembro), o custo da cesta básica diminuiu 0,26%.

Custo médio das cestas nas outras capitais em setembro/2025

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (agosto/2025), observou-se aumento no valor da cesta básica em apenas 5 das 27 capitais brasileiras: Campo Grande (+1,55%), Curitiba (+0,38%), Vitória (+0,21%), Porto Alegre (+0,04%) e Macapá (+0,03%). Dentre as 22 capitais pesquisadas que apresentaram queda no valor da cesta, os percentuais de redução mais expressivos foram registrados em Fortaleza (-6,31%), Palmas (-5,91%) e Rio Branco (-3,16%).

Em relação a setembro de 2024, todas as capitais pesquisadas[1] apresentaram aumento. As altas mais significativas foram registradas em Recife (+15,06%), João Pessoa (+10,61%) e Natal (+10,16%).

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi São Paulo (R$ 842,26), seguida por Porto Alegre (R$ 811,44) e Florianópolis (R$ 811,07). Já as capitais com as cestas mais baratas foram Aracaju (R$ 552,65), seguida de Maceió (R$ 593,17) e Salvador (R$ 601,74).

Aracaju teve destaque nacional ao registrar estabilidade no preço do açúcar e aumento no preço da carne bovina de primeira (+2,32%), no comparativo com agosto último. Já na variação em 12 meses, Aracaju destacou-se ao registrar queda de 1,58% no preço do pão francês.

