Custo da cesta básica em Aracaju reduziu 1,82% no mês de Agosto

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em agosto, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 558,16, o menor custo dentre as capitais brasileiras.

Em termos relativos, na comparação com agosto do ano passado, verificou-se um acréscimo de 8,09% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, julho último, observou-se redução de 1,82% no custo do conjunto de alimentos essenciais. E no acumulado do ano (de janeiro a agosto), o custo da cesta básica aumentou 0,74%.

Custo médio das cestas nas outras capitais em agosto/2025

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (julho/2025), observou-se aumento no valor da cesta básica em apenas 3 das 27 capitais brasileiras: Macapá (+0,91%), Palmas (+0,65%) e Rio Branco (+0,02%). Dentre as 24 capitais pesquisadas que apresentaram queda no valor da cesta, os percentuais de redução mais expressivos foram registrados em Maceió (-4,10%), Recife (-4,02%) e João Pessoa (-4,00%).

Em relação a agosto de 2024, todas as capitais pesquisadas[1] apresentaram aumento. As altas mais significativas foram registradas em Recife (+18,01%), Fortaleza (+14,68%) e João Pessoa (+13,33%).

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi São Paulo (R$ 850,84), seguida por Florianópolis (R$ 823,11) e Porto Alegre (R$ 811,14). Já as capitais com as cestas mais baratas foram Aracaju (R$ 558,16), seguida de Maceió (R$ 596,23) e Salvador (R$ 616,23).

Aracaju teve destaque nacional ao registrar estabilidade no preço do café em pó redução no preço do feijão (-0,28%), no comparativo com julho último. Já na variação em 12 meses, Aracaju destacou-se ao registrar queda de 10,96% no preço do açúcar e aumento de 14,61% no preço do óleo de soja.

