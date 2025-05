Custo da construção em Sergipe chegou a R$ 1.609,51 no mês de Abril

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), em abril deste ano, aumentou 0,1%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, março último. Na comparação com o mês de abril do ano passado, o custo registrado apresentou crescimento de 3,9%. No acumulado do ano, o custo registrado apresentou aumento de 0,9%.

Em termos absolutos, o menor custo médio por metro quadro, no período analisado, foi registrado em Sergipe (R$ 1.609,51). Logo em seguida ficou Pernambuco (R$ 1.619,32) e Espírito Santo (R$ 1.633,89). Por outro lado, os estados que registraram maior custo médio foram Acre (R$ 2.070,01), Santa Catarina (R$ 2.061,75) e Roraima (R$ 2.008,11).

Composição do custo da construção de abril/2025

Analisando separadamente os componentes do custo da construção, verificou-se que, do valor total, a fatia de 59,8%, ou R$ 962,81, referiu-se ao custo com material, enquanto os 40,2% restantes, ou R$ 646,70, corresponderam ao custo com a mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês considerado, teve aumento de 1,4% na comparação com o mesmo mês do ano que findou (abril/2024), quando comparado com março último, verificou-se um acréscimo de 0,2%.

Quanto ao custo com a mão de obra, observou-se aumento de 7,9% em relação a abril do ano passado. Já em relação ao último mês de março, o custo com mão de obra manteve-se constante.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM