Custo da construção em Sergipe chegou a R$ 1.621,48, no mês de julho

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), em julho deste ano, aumentou 0,01%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, junho último. Na comparação com o mês de julho do ano passado, o custo registrado apresentou crescimento de 2,8%. No acumulado do ano, o custo registrado apresentou aumento de 1,7%.

Em termos absolutos, o menor custo médio por metro quadro, no período analisado, foi registrado em Sergipe (R$ 1.621,48). Logo em seguida ficou Pernambuco (R$ 1.669,89) e Espírito Santo (R$ 1.691,30). Por outro lado, os estados que registraram maior custo médio foram Acre (R$ 2.098,08), Santa Catarina (R$ 2.095,91) e Rondônia (R$ 2.052,79).

Composição do custo da construção de julho/2025

Analisando separadamente os componentes do custo da construção, verificou-se que, do valor total, a fatia de 60,1%, ou R$ 974,78, referiu-se ao custo com material, enquanto os 39,9% restantes, ou R$ 646,70, corresponderam ao custo com a mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês considerado, teve aumento de 2,2% na comparação com o mesmo mês do ano que findou (julho/2024), quando comparado com junho último, verificou-se um acréscimo de 0,01%.

Quanto ao custo com a mão de obra, observou-se aumento de 3,9% em relação a julho do ano passado. Já em relação ao último mês de junho, o custo com mão de obra manteve-se constante.

