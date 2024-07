DEFESA DO PROJETO SERGIPE ÁGUAS PROFUNDAS MARCA ENCERRAMENTO DO EVENTO DO OIL & GÁS 2024

O projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) e a presença da Petrobras no estado foram pauta do Sergipe Oil & Gas (SOG) nesta sexta-feira, 26. No último dia da programação, o evento trouxe como painelistas a diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras, Sylvia dos Anjos, e o gerente de Relacionamento com o Mercado Fornecedor da companhia, Marcio Antônio Pereira Junior. O debate ocorreu dentro do Congresso SOG, encerrando a grade de atividades no espaço.

Com investimentos estimados em US$ 5 bilhões, o SEAP contará com dois módulos, através de duas Unidades Flutuantes de Armazenamento e Transferência, chamadas FPSOs (Floating Production Storage and Offloading). A Petrobras planeja reabrir o recebimento de propostas para contratação das unidades flutuantes, como ressaltou a diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras, Sylvia dos Anjos.

“O SEAP é uma prioridade. Não vamos descansar enquanto não colocarmos o óleo e o gás de Sergipe para serem produzidos. Com a desqualificação da empresa candidata na licitação da FPSO, precisaremos fazer outro processo licitatório, e estamos trabalhando fortemente para que ele saia o mais rápido possível”, afirmou Sylvia, que ressaltou que o óleo encontrado é leve e com baixo teor de contaminantes; e o gás é não-associado, ou seja, livre de óleo ou água, flexibilizando a comercialização da molécula.

SEAP

O projeto Sergipe Águas Profundas representa a exploração de uma nova fronteira de petróleo e gás natural para o país em campos descobertos em águas ultraprofundas na costa sergipana. Quando estiver em pico de produção, o SEAP terá a capacidade de disponibilizar ao mercado 230 mil barris de petróleo por dia e 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Além disso, o projeto contará com um gasoduto de escoamento.

Em recente visita ao Rio de Janeiro, o governador Fábio Mitidieri e comitiva sergipana estiveram em reunião com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Marcaram presença na reunião o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedetec), Valmor Barbosa; o secretário-executivo da pasta, Marcelo Menezes, o senador Laércio Oliveira, e outras autoridades. Na oportunidade, a presidente da companhia assumiu o compromisso de que o prazo para início do SEAP será mantido para 2028.

A geração de novos postos de trabalho e a necessidade de mão de obra qualificada foram reforçadas pelo gerente geral de Relacionamento com o Mercado Fornecedor da Petrobras, Marcio Antônio Pereira Junior. “É papel fundamental da Petrobras aproveitar suas vocações regionais. O SEAP não vai acontecer sem um mercado local desenvolvido, para que tenhamos a sustentação do negócio. Nesse caminho, a qualificação de mão de obra é necessária para que possamos conectar a realidade de uma plataforma FPSO com o pequeno fornecedor”, salientou.

Ao longo do dia, outros paineis ocorreram no Congresso SOG. A ‘Produção de O&G em Sergipe’ foi tema do primeiro debate do dia, seguido da ‘Qualificação de mão de obra técnica em Sergipe’. Depois, esteve em pauta o ‘Descomissionamento de plataformas fixas de águas rasas’.

Semana de Petróleo, Gás e Energia

A terceira edição do Sergipe Oil & Gas, que ocorreu de 24 a 26 de julho, foi a primeira em formato de feira. O evento foi organizado pelas empresas Brainmarket, Eolus e Austral com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Além da programação de painéis, ocorrida dentro do Congresso SOG, o evento contou com diversas atividades paralelas, no intuito de movimentar o setor energético do estado./

O Sergipe Oil & Gas integrou a programação da Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe, realizada de 22 a 26 de julho. Durante todo o período, diversos eventos vinculados ao setor foram sediados em Aracaju, promovendo as potencialidades do estado no mercado nacional e internacional.

Fonte e foto Foto: Ascom Sedetec