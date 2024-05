DELEGAÇÃO SERGIPANA PARTICIPA DO 39º CONGRESSO NACIONAL DE SINDICATOS EMPRESARIAIS, EM CAMBORIÚ

A cidade de Balneário Camboriú, conhecida por suas belas praias e infraestrutura turística, recebe nesta semana um evento de grande importância para o setor empresarial: o 39º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais (CNSE).

O congresso, que ocorre entre os dias 15 e 17, mais uma vez mostra a importância do sindicalismo empresarial brasileiro, oferecendo painéis, palestras e uma oportunidades importantes para compartilhamento de conhecimento, além de networking para estabelecer parcerias estratégicas e colaborações entre sindicatos de todo o país.

Um dos destaques deste ano é a presença da delegação dos sindicatos do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, liderada pelo presidente Marcos Andrade. Andrade é reconhecido por sua gestão inovadora e comprometida com o avanço do comércio e dos serviços em Sergipe, sendo o trabalho desenvolvido à frente da Fecomércio, reconhecido nacionalmente pelos presidentes de federações de outros estados. Neste ano, a delegação sergipana levou atendendo a pedidos, pela segunda vez, o projeto Natal Iluminado, que foi assimilado por federações de outros estados, além do projeto São João da Família, que se tornou um novo atrativo de turistas para o estado no período junino, aliando-se aos projetos governamentais e desenvolvidos pelo Conselho Empresarial de Turismo (Cetur) no estado.

O congresso tem a missão de compartilhar experiências, buscar novas ideias e fortalecer ainda mais o comércio no cenário nacional, através das ações apresentadas pelos sindicatos participantes e das federações do comércio, sob a chancela da Confederação Nacional do Comércio (CNC). O presidente do sistema em Sergipe, Marcos Andrade, destacou a participação de Sergipe no CNSE.

No evento, o presidente da Fecomércio-SE, Marcos Andrade, conversou com o presidente da Fecomércio-SC, Helio Dagnoni

“É uma honra representar Sergipe neste evento tão significativo. Estamos aqui para aprender, trocar e, principalmente, construir pontes que nos levem a um futuro ainda mais próspero para as atividades comerciais, de serviços e turismo. Além disso, estamos mostrando para as entidades dos outros estados, mais uma vez, como temos feito eventos exitosos ao longo do ano, e atendendo a pedidos, trouxemos novamente o principal destaque, o Natal Iluminado, e apresentamos os eventos juninos São João da Família, Bem-vindos ao País do Forró e São João na Praça, que movimentaram muito a economia local, deram uma impulsão no turismo e agora vêm com mais força. Compartilhar conhecimento e trocar experiências é o que faz os sindicatos, as federações do comércio, a CNC e todo nosso sistema cada dia mais forte”, afirmou Andrade.

O congresso conta com a participação de palestrantes renomados e especialistas em diversas áreas, promovendo discussões enriquecedoras sobre o papel dos sindicatos na atualidade e os desafios enfrentados pelo comércio e serviços. A expectativa é que, mais uma vez, as deliberações e conexões estabelecidas durante o evento resultem em ações concretas para o fortalecimento do setor empresarial em todo o Brasil.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto ascom Fecomércio