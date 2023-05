Deputada Áurea Ribeiro pede que Governo viabilize linha de crédito para mulheres empreendedoras de Sergipe

A deputada estadual Áurea Ribeiro, apresentou na última Sessão Plenária a Indicação de nº 234/2023 que solicita ao Governador do Estado e ao Presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), que viabilizem a criação e a disponibilização de uma linha de crédito especial para mulheres empreendedoras em Sergipe.

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE e estudo realizado pelo SEBRAE, as mulheres comandam 34% dos negócios em Sergipe. Ou seja, são cerca de 105 mil mulheres a frente de uma empresa no estado. A distribuição desses números ocorre da seguinte forma: 53% dessas mulheres atuam no setor de serviços, enquanto 27% trabalham no comércio, 13% na indústria e outras 7% na agropecuária.

“A pesquisa ‘Empreendedorismo Feminino no Brasil’, divulgada pelo Sebrae, nos revelou que, em comparação aos homens, as mulheres empresárias pagam taxas de juros maiores (34,6% frente a 31,1% a.a.), apesar de terem taxa de inadimplência mais baixa (3,7% frente a 4,2%); Um dos objetivos do Estado é o de garantir o desenvolvimento social e econômico, eliminando as diferentes desigualdades de gênero. Portanto é necessária a criação de políticas para o fomento do empreendedorismo feminino em Sergipe, a fim de promover a redução das desigualdades de gênero na sociedade e estimular o desenvolvimento econômico, em diversos âmbitos” justificou Áurea em sua indicação.

AssCom/Áurea Ribeiro