DEPUTADA KATARINA PRESIDE PRIMEIRA SESSÃO DE TRABALHO DA REUNIÃO DE MULHERES PARLAMENTARES NO BRICS

A deputada federal e terceira secretária da Câmara, Delegada Katarina (PSD/SE), presidiu a 1ª Sessão de Trabalho da Reunião de Mulheres Parlamentares do BRICS, realizada durante o 11° Fórum Parlamentar do bloco, nesta terça-feira, 3. O encontro, que reuniu representantes dos países-membros, teve como tema central “Mulheres na Era da Inteligência Artificial: Entre a proteção de Direitos e inclusão feminina na Economia Digital”.

Durante a sessão, a deputada ressaltou que a tecnologia é uma das forças mais transformadoras do nosso tempo. Para ela, a Inteligência Artificial pode representar um instrumento poderoso na ampliação de direitos, na democratização do acesso a oportunidades e no fortalecimento da participação feminina na vida pública.

Katarina também destacou o papel estratégico dos parlamentos na construção de um futuro digital mais justo e inclusivo. “É imprescindível que os parlamentos desempenhem um papel central na formulação de marcos legais para que o uso da lA respeite os direitos humanos e para que os avanços tecnológicos promovam a inclusão feminina na economia digital. Só assim garantiremos um desenvolvimento equilibrado e sustentável da IA, promovendo a inclusão e a equidade”, afirmou.

A presença da Delegada Katarina na liderança da sessão reforça o protagonismo feminino em debates globais sobre inovação, equidade de gênero e responsabilidade social no desenvolvimento tecnológico. A reunião evidenciou ainda a importância de políticas públicas que promovam a inclusão de mulheres na economia digital e na tomada de decisões sobre o futuro da inteligência artificial.

“Acredito profundamente que a tecnologia deve ser uma aliada na ampliação de direitos, na democratização de oportunidades e no fortalecimento da presença feminina na vida pública. Porque uma sociedade mais justa passa, também, por um ambiente digital igualitário para todos”, reforçou a deputada.

SOBRE O EVENTO

O 11° Fórum Parlamentar do BRICS é um encontro que reúne representantes dos parlamentos dos cinco países que compõem o bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo do fórum é fortalecer a cooperação entre os legislativos dessas nações, promovendo o diálogo sobre temas como desenvolvimento sustentável, segurança, inovação, justiça social e integração econômica. Em sua 11ª edição, o fórum reafirma o compromisso dos países do BRICS com um mundo multipolar, mais justo e equilibrado.

“É uma grande honra representar o Brasil no 11° Fórum Parlamentar do BRICS e, especialmente, presidir a primeira sessão de trabalho da Reunião de Mulheres Parlamentares. Este espaço é fundamental para que nós, mulheres, possamos trocar experiências, construir pontes e fortalecer nossa atuação nos parlamentos de nossos países. Em um mundo cada vez mais desafiador, é essencial que as vozes femininas estejam presentes nos debates globais, propondo soluções mais humanas, justas e inclusivas”, salientou.