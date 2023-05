Deputada Yandra Moura critica demora na redução do preço dos combustíveis em Sergipe: “essa palhaçada não vamos permitir”

A deputada federal Yandra Moura (União) em entrevistada ao radialista Luiz Carlos Focca, no programa Transamérica Notícias, na manhã desta sexta-feira (19) se mostrou indignada com a refinaria de Mataripe, na Bahia, que se recusa a praticar o preço do combustível adotado pela Petrobras.

Yandra confirmou que terá audiência com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, marcada para quarta-feira (24) e deixou claro que das declarações do ministro sobre livre concorrência, além de afirmar que não tem concorrência no estado de Sergipe.

“O ministro viu toda nossa movimentação aqui no estado de Sergipe, entendeu da importância, de a gente conversar, porque a gente não vai parar não. A gente sabe que o ministro deu as declarações falando de livre concorrência. Mas vou dizer uma coisa, amigo. Ministro, deixa eu te falar um negócio, lá não tem livre concorrência não. Lá quem domina a área é a Mataripe. Qual a livre concorrência que a gente tem aqui no Estado de Sergipe?”, indagou a deputada.

A deputada também criticou a demora na redução do preço dos combustíveis e chamou de palhaçada o que as refinarias e os postos fazem quando há redução pela Petrobras, mas não é repassado de imediato ao consumidor final.

– Queremos uma redução o mais rápido possível, porque nós sabemos que quando é pra aumentar o preço, independente do barril que comprou, se comprou um barril mais barato, se estava praticando o preço mais barato, mas quando é pra aumentar, eles aumentam na hora em que anunciam qualquer custo, mas para diminuir, tá nessa palhaçada. Mas essa palhaçada e a gente não vai permitir. Com certeza e com fé em Deus que na quarta-feira nós sairemos com mensagens positivas, afirmou.