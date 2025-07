Deputado Luciano Pimentel comemora crescimento das vendas do varejo em Sergipe

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta terça-feira, 15, para comemorar o crescimento do varejo em Sergipe, destacando que o volume de vendas do comércio varejista no mês de maio registrou a terceira maior alta do país, ficando atrás apenas dos estados de Roraima e Rio de Janeiro.

“A alta foi de 0,7% em maio, frente a abril, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento do varejo foi de 3,9%”, ressaltou Pimentel, citando dados da Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

O parlamentar explicou que o volume de vendas no varejo da pesquisa do IBGE se refere à quantidade de produtos vendidos no comércio varejista em um determinado período. “O estudo engloba diversos setores, incluindo alimentos e bebidas, vestuário e moda, eletrônicos e tecnologia, móveis e decoração, artigos para casa e jardim, saúde e beleza, lazer e entretenimento, peças automotivas, entre outros”, pontuou Luciano.

De acordo com Pimentel, o resultado é mais um feito relevante do Governo de Sergipe e reflete o compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento do estado. “Um governo que tem buscado, a cada dia mais, melhorar a situação econômica do nosso estado, através da atração de grandes investimentos, e com isso todo o povo sergipano é quem ganha. Todos nós ficamos muito felizes com essa atuação, com o trabalho exitoso do Governo de Sergipe, que tem possibilitado ao estado alcançar índices favoráveis na sua economia”, frisou.

Da Assessoria – Foto: Jadilson Simões