Deputado Luciano Pimentel fala sobre seminário em Sergipe sobre transição energética

Durante pronunciamento na Sessão Plenária desta quarta-feira (19), o deputado Luciano Pimentel (PSB), destacou a participação em uma reunião realizada na última terça-feira (18), na União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). que também contou com a participação do deputado Neto Batalha (atual secretário especial de Articulação com os Municípios) e o deputado Luis Fonseca (PSD), além do ex-deputado Venâncio Fonseca.

“No dia de ontem tivemos a oportunidade de comunicar à Unale sobre o grande evento que vamos realizar aqui em Sergipe, no dia 22 de julho do corrente ano. Como membro da diretoria da Unale e presidente da Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia, vamos promover por meio de uma parceria entre a Unale e a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o seminário com o tema: Transição energética, oportunidade de negócios e desenvolvimento regional”, afirma.

Luciano Pimentel informou que foram convidados e já estão confirmados quatro grandes expoentes desse segmento no Brasil.

“Teremos a palestra do Dr. Rodolfo Henrique de Sabóia, que é o diretor geral da Agência Nacional de Petróleo, que vai tratar da importância do gás natural na transição energética; teremos também como palestrante, Dr. carlos Otávio de Vasconcelos Quintela, diretor executivo da Fundação Getúlio Vargas, que vai tratar sobre os impactos econômicos nos investimentos em óleo e gás; a palestra do Dr. Ovídio Quintana, diretor comercial e regulatório da TAG, sobre o papel do setor de transporte na conexão das ofertas e conexão do terminal GNL em Sergipe. E na oportunidade, a TAG no dia 23, estará inaugurando a linha de transmissão do terminal de Barra dos Coqueiros até o entroncamento da linha que leva gás do Espírito Santo até o Ceará. E ainda a palestra do Dr. Marcelo Cruz Lopes, diretor de marketing, comercialização e novos negócios da Eneva, com o tema oportunidade e negócios do terminal GNL de Sergipe a partir da conexão à malha nacional”, ressalta acrescentando que será um seminário excepcional.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza