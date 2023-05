Deputados estaduais recebem da Fecomércio a Agenda Institucional do Sistema Comércio no Hotel Sesc Atalaia

Como parte da agenda de compromissos do dia de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) participou nesta segunda-feira (29), às 8h, de um importante café da manhã ofertado pelo presidente do Sistema Fecomércio (Sesc-Senac) Marcos Andrade. O encontro, que ocorreu no Hotel Sesc Atalaia, reuniu deputados estaduais do Sergipe e a equipe técnica e jurídica da federação. O objetivo da reunião foi a entrega aos parlamentares da Agenda do Comércio.

A Agenda Institucional reúne uma série de propostas para desenvolver o setor produtivo do país e estimular o empreendedorismo de forma regionalizada, servindo de subsídio para definir ações de fortalecimento econômico local e nacional. De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio a agenda é um mecanismo do desenvolvimento econômico sergipano. “A Agenda Institucional é um documento que apresenta as principais pautas do comércio sergipano em diversas áreas. Para desenvolver o documento, foram realizadas diversas reuniões e debates com representantes do setor empresarial terciário de Sergipe que foram ouvidos para identificar as principais necessidades e demandas do setor, que são apresentadas na Agenda”, afirmou.

Durante a reunião, o presidente do Poder Legislativo de Sergipe frisou ter ciência de quanto o Sistema Fecomércio tem ajudado significativamente ao estado de Sergipe. “Sabemos de todos os benefícios que promovem para a população brasileira. O quanto também são necessários e importantes na questão do primeiro emprego e na profissionalização dos nossos jovens”, declarou Jeferson. Quanto à redução dos recursos do Sistema S (Sesc-Senac) o presidente da Alese se posicionou contrário, e está otimista quanto ao veto presidencial. “Ficamos preocupados com essa redução, mas graças a Deus temos a garantia que o presidente Lula vai vetar os artigos”, disse.

Jeferson Andrade também antecipou que irá visitar unidades instaladas no estado, como forma de apoio e defesa do Sistema S. “Nós marcaremos algumas visitas aos locais que hoje comportam esse grande Sistema, para que a gente possa fazer matérias e assim divulgarmos as iniciativas e ações que são realizadas pela Fecomércio”, disse, ao tempo em que parabenizou a federação pela dedicação que todos os envolvidos têm com Sergipe, através dos cursos estendidos aos 75 municípios sergipanos. Somente em Sergipe, por meio do SESC, em 2022, foram ofertados 28 milhões de cursos gratuitos para 16 mil alunos.

Os deputados Kaká Santos (União Brasil) , Paulo Júnior (PV), Neto Batalha (PP), Garibalde Mendonça (PDT), Luciano Bispo (PSD), Dr. Samuel (Cidadania), Marcos Oliveira ( PL) e Luciano Pimentel (PP) participam do encontro.

Segundo declarou o vice-presidente da Alese, deputado Garibalde, a interação entre a Fecomércio e os parlamentares é essencial. “Não só da parte dos deputados federais, como também os estaduais. Porque, como falou o presidente Jeferson Andrade, muitas pessoas não tem conhecimento do trabalho que a Fecomércio faz em todo o Brasil. E essa interação com o Poder Legislativo é muito importante. E tenha certeza que depois dessa reunião, depois de todo esse trabalho que estamos fazendo junto com eles, tenha certeza que vai ter uma amplitude maior, em todos os sentidos, até nas suas reivindicações, somadas as reivindicações dos empresários. E a Assembleia com essa parceria vai ser muito importante, tanto para eles, como para nós deputados”, salientou

Para o deputado Pimentel, o encontro foi um momento muito importante para que o parlamento tivesse um conhecimento maior do Sistema S, e também, num momento de relevância, diante da dificuldade enfrentada com a redução dos recursos. ” Hoje já tem o compromisso do presidente da República em vetar isso. Porém, o Sistema Fecomércio precisa se aproximar mais e mostrar para a sociedade o que eles vêm fazendo e, principalmente, aos representantes do povo, que são os deputados estaduais. Então, é um momento importante e acho que vai trazer bons resultados nesse entendimento entre a Assembleia Legislativa e o Sistema Sesc Senac no Estado de Sergipe, através da Fecomércio e seu presidente Marcos”, declarou.

Renalegis

Airton Andrade, advogado e assessor Jurídico da Renalegis, Sesc, falou da importância da integração entre as Assembleias Legislativas com o Sistema S. “Nós estamos apresentando para a sociedade a Renalegis, que é a Rede de Assessores Legislativos. E nós temos um sistema que hoje é integrado a várias assembleias legislativas de outros estados, além da Câmara Federal e o Senado Federal. Onde a gente fica ciente de todo o processo legislativo, com o objetivo de contribuir de forma colaborativa através das dores dos empresários. Nós estamos buscando a Alese para sermos parceiros também, e com isso, podermos participar do processo legislativo, entregando proposições, que são feitas internamente dentro da própria Fecomércio”, disse.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo