Descubra Aracaju movimenta início de setembro com arte, música e empreendedorismo

O primeiro final semana de setembro foi marcado por três edições do projeto permanente “Descubra Aracaju”: Mirando as Artes (sexta-feira, 5), Orla do Bairro Industrial (sábado, 6) e Praça Tobias Barreto (domingo, 7). A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Na sexta-feira, 5, o Mirante da 13 de Julho contou com o lançamento da Campanha Nacional Setembro Roxo, abertura da exposição Memórias Bordadas, feira de empreendedorismo da NG Eventos e apresentações musicais de Alícia e Descidão dos Quilombolas. O sábado, 6, na Orla do Bairro Industrial, foi marcado por shows com Dan Vasconcelos e Banda Yôlotrio. Já no domingo, na Praça Tobias Barreto, o espaço foi aberto para Karaokê, além de Ísis Nataly e Torugo Teles, que também subiram ao palco.

Edição Mirando as Artes

Além da programação musical, a sexta-feira no Mirante da 13 de Julho também contou com o lançamento nacional da Campanha Setembro Roxo, de conscientização sobre a fibrose cística. A ação é promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio das secretarias municipais do Turismo (Setur) e da Saúde (SMS), em parceria com a Inspira – Associação Sergipana de Fibrose Cística.

“Este é um espaço no qual a gente traz informações sobre a fibrose cística, que é uma doença muito pouco conhecida e que precisa ser divulgada. Em Sergipe, a doença acomete 70 famílias que precisam ser visualizadas, que têm suas necessidades especiais para cuidar de seus filhos”, explicou Gabriela Correia, presidente da Inspira – Associação Sergipana de Fibrose Cística.

A atividade também foi marcada pela abertura de uma nova exposição no Mirante da 13 de Julho: Memórias Bordadas, de Maria Góes. As peças permanecerão disponíveis para visitações até o final do mês de setembro e resgata cenas simples e afetivas vividas pela artista durante seu período de infância no sertão.

A artista esteve presente no lançamento. “Isso aí é a estrada da vida, porque quanto mais vivemos, mais conhecemos pessoas e lugares. Eu comecei a fazer o bordado já muito tarde, porque fazem dez anos que eu estou bordando, mas fui bordar por causa de horas vagas, porque eu sempre trabalhei, sempre me movimentei. Então, está aí a arte e agradeço muito aos que gostam”, comentou Maria Góes.

A cada semana que passa, o Mirando as Artes se fortalece mais. “Trata-se de um evento que a população abraçou, a população acima de tudo aqui do bairro. Eles descem dos seus condomínios para vir assistir o que tem de melhor, que é mostrado aqui na feira. O Mirante estava fechado, então nesse espaço a gente abriu e deu um novo uso a ele”, contou Eline Costa – diretora de Gestão e Qualificação da Setur Aracaju.

Com a feira da NG Eventos, o empreendedorismo também é incentivado. Foi a primeira vez de Júlia Moura comercializando seus produtos. “Eu vim com toda a expectativa, com toda a força pra poder vender. Trouxe os nossos melhores doces e os melhores salgados também. Aqui está bastante movimentado”, frisou a empreendedora.

Memórias Bordadas

A exposição “Memórias Bordadas” apresenta o trabalho de Maria Góes, artista sergipana que transforma lembranças de sua infância no sertão em delicados bordados. Cada ponto de linha resgata cenas simples e afetivas desse período, revelando a força poética da memória e convidando o público a costurar suas próprias recordações a partir das imagens tecidas.

Nascida em 1935, em Nossa Senhora da Glória (SE), Maria construiu uma trajetória marcada pela busca de novos caminhos. Já aposentada, reencontrou na arte um espaço de expressão e identidade, consolidando-se como referência ao retratar, em tecidos e fios, a vida interiorana e a cultura nordestina. Hoje, segue celebrada por obras que unem delicadeza, memória e pertencimento regional.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025, incluindo o “Descubra Aracaju”.

Foto: Kaio Espínola/Setur