DESO FIGURA ENTRE AS MIL MAIORES EMPRESAS DO BRASIL NO RANKING DA VEJA NEGÓCIOS; COMPANHIA É A 13ª MAIOR

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) conquistou posição de destaque no cenário empresarial brasileiro ao integrar o ranking das mil maiores empresas do Brasil, publicado na mais recente edição da revista Veja Negócios, que chegou às bancas neste sábado, 1º. A Deso ocupa a 913ª posição na lista geral, consolidando-se como uma das mais relevantes do setor de saneamento no país e uma das maiores do Nordeste.

O levantamento foi realizado pela Veja com metodologia exclusiva da Austin Rating, uma das mais respeitadas casas de análise de risco do país.

A metodologia analisa quatro indicadores-chave: patrimônio, resultado líquido, lucro e rentabilidade,construindo um panorama abrangente sobre o desempenho e a robustez financeira das companhias que movimentam a economia nacional. Ao todo, foram avaliadas 4.174 empresas brasileiras, das quais 2.079 atenderam aos critérios de elegibilidade. Destas, apenas 1.000 compõem o ranking final, distribuídas em 30 setores de atividade econômica.

No recorte do setor de saneamento, 26 empresa s foram incluídas no ranking , sendo 16 públicas e 10 privadas. Nesse universo, a Deso aparece como a 13ª maior companhia pública do Brasil e a 6ª maior do Nordeste, o que reforça seu papel estratégico na infraestrutura e no desenvolvimento regional e confirma sua relevância no setor.

“Estar entre as mil maiores do país é um reconhecimento ao trabalho de modernização e eficiência que temos empreendido. Representa o compromisso da Deso com a gestão responsável, a cidadania, o desenvolvimento sustentável, o investimento em tecnologia, e a qualidade dos serviços prestados à população sergipana. A presença da Deso no ranking da Veja é um reconhecimento do esforço contínuo da empresa em aprimorar sua gestão, fortalecer sua estrutura financeira e investir em eficiência operacional. Esse resultado, a nível nacional, reforça a confiança do povo em uma empresa sólida, moderna e comprometida com o serviço público”, destacou o presidente da companhia, Luciano Goes.

Com mais de cinco décadas de atuação, a Deso reafirma seu compromisso com a produção de água de qualidade, o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade operacional, mantendo-se como um dos principais pilares do saneamento no Brasil.

