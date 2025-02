Destino SE é protagonista na Convenção de Vendas CVC 2025

Belezas naturais e atrativos culturais e gastronômicos foram apresentados

A abertura da Convenção de Vendas CVC 2025 foi de pura sergipanidade. Durante o coquetel de boas-vindas, na noite da última quinta-feira, 13, o destino Sergipe esteve em evidência com a apresentação das belezas naturais, além dos atrativos culturais e gastronômicos, numa ação especial desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). Realizado em São Paulo por uma das maiores operadoras de turismo da América Latina, o evento aconteceu até o último domingo, 16.

A Convenção de Vendas CVC tem o objetivo de compartilhar resultados, apresentar novas tendências, assim como estratégias futuras e capacitar líderes das equipes de vendas que representam mais de 1.200 lojas da CVC de todo o Brasil, além do time de executivos. Assim, cerca de 1.800 formadores de opinião e influenciadores no processo de vendas participaram da convenção na capital paulista.

Nessa edição do evento, Sergipe foi protagonista. Durante a capacitação sobre os principais atrativos do destino Sergipe, os profissionais puderam saber mais sobre o famoso Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco; as praias de águas mornas, como Atalaia, em Aracaju, e Saco, em Estância; as cidades históricas, como São Cristóvão e Laranjeiras; além dos 60 dias ininterruptos de festejos juninos na Orla da Atalaia, nos meses de junho e julho, evento realizado pela gestão estadual e que foi destaque ainda maior na apresentação. Nesse contexto, o Calendário de Eventos de Sergipe 2025 também foi evidenciado como importante ferramenta para nortear as inúmeras atividades que vão movimentar a cadeia do turismo sergipano este ano.

Para enaltecer a culinária com gosto de Sergipe, a Secretaria de Estado do Turismo ofereceu aos participantes uma experiência diferenciada por meio de uma estação gastronômica. Nela, os agentes de viagens puderam degustar amendoim, castanha de caju e inúmeros produtos derivados da mangaba, delícias que são Patrimônios Culturais e Imateriais de Sergipe, além de conhecerem bebidas fabricadas com a assinatura de empreendedores do estado.

Parceiro histórico

O CEO da CVC Corp, Fábio Godinho, salientou o fato de o estado ser um parceiro histórico da operadora e por ter feito a abertura do evento. “Sergipe é um destino muito importante, não somente para a CVC, mas, também, para o Brasil. Temos muita felicidade por essa proximidade toda e também um grande agradecimento por todo o investimento que o Estado tem feito junto à CVC”, comenta.

Fábio Godinho explica que as ações em conjunto entre Sergipe e a Operadora potencializam ainda mais as vendas do destino. Para ele, certamente, o franqueado sai da convenção muito mais motivado para vender Sergipe. “O profissional vai vender melhor Aracaju e todas as maravilhas que poucos conhecem e que deveriam conhecer muito mais. Esse tipo de ação é o que faz o nosso franqueado sair com muito mais conhecimento, muito mais vontade de vender Sergipe”, argumenta.

O sergipano Danilo Dias, que também participou da convenção, declarou que a capacitação sobre o destino Sergipe foi importante para todos os franqueados CVC, assim como ele é. Segundo Danilo, o fato de poder mostrar amplamente os atrativos sergipanos fortalece ainda mais o turismo do estado. De Estância, o franqueado disse estar especialmente surpreso e feliz por ver a ‘Capital do Barco de Fogo’ ter tanto destaque na capacitação. “Em eventos anteriores [mais antigos], a gente não levava Sergipe. Mas, agora, sim, estamos levando Sergipe para todo o Brasil e para todas as franquias CVC”, comemora.

Foto: Matheus Moura/Setur