Dia do Empreendedor Sergipano é celebrado nesta terça-feira, 4

Celebra-se nesta terça-feira (4), o Dia do Empreendedor Sergipano. Na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (ALESE), foi aprovada a Lei nº 8.741/2020, de autoria do então deputado Gilmar Carvalho (PL), para que a data passe a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A propositura tem por finalidade, homenagear profissionais que geram emprego, renda e desenvolvimento para Sergipe.

Empresas

De acordo com informações da Junta Comercial de Sergipe (JUCESE), de janeiro a abril de 2023, foram abertas 1.331.940 empresas no Brasil; em Sergipe foram abertas 8.262 empresas, totalizando mais de 137.771 CNPJs ativos em todo o estado. A maioria, voltada para o ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Para se ter uma ideia, Sergipe é o estado mais rápido do Brasil em tempo necessário para se abrir uma empresa, ou seja, sete horas para estar ativa, enquanto a média brasileira é de 30 horas. No ranking atual, são necessárias seis horas para a análise de viabilidade e uma hora para o registro na Junta Comercial de Sergipe.

Empreendedorismo

Entre os tipos de empreendedorismo, existem o individual (quando a empresa é aberta sem a parceria de terceiros); o corporativo (quando se empreende na empresa que trabalha); social (busca desenvolver produtos e serviços que impactem a sociedade); de negócios (uma ou mais pessoas têm uma ideia e decidem investir nela, com a finalidade de ganhar dinheiro e atender às necessidades do mercado); feminino (entendido como os negócios idealizados ou administrados por mulheres) e o empreendedorismo verde (quando a empresa se compromete em toda a linha produtiva, de atendimento e entregas, a causar menos danos ao meio ambiente).

Foto: Erick O’Hara

Por Aldaci de Souza