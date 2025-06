Dia dos Namorados deve aumentar vendas em 3,5%, diz Fecomércio

O comércio sergipano deve ganhar novo fôlego com a chegada do Dia dos Namorados. O Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, com base nos resultados apresentados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta que a data deve movimentar R$ 19,4 milhões no estado, um crescimento de 3,5% em relação ao ano passado. Considerada uma das datas mais relevantes para o varejo local, a ocasião estimula a compra de presentes e serviços que celebram o relacionamento dos casais, movimentando diferentes segmentos da economia.

De acordo com o presidente em exercício do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Alex Garcez, a expectativa é que floriculturas, perfumarias, joalherias, lojas de vestuário e calçados, além de restaurantes e o setor de turismo, sejam os principais beneficiados com o aumento no consumo.

“Os empresários têm apostado em promoções, kits personalizados, embalagens temáticas e campanhas digitais para atrair os consumidores. Os restaurantes, em particular, já observam um aumento expressivo na procura por reservas e menus especiais para a data. Outro segmento que deve registrar crescimento é o de flores e presentes personalizados, com um volume considerável de vendas por meio de delivery e e-commerce, tendência que vem se consolidando nos últimos anos”, afirmou Garcez.

O turismo regional também deve se beneficiar: pousadas e hotéis no litoral sergipano e nas cidades do interior já apontam uma maior demanda para o fim de semana do Dia dos Namorados, com pacotes promocionais voltados para casais. O chefe de comunicação e inteligência, o economista, Marcio Rocha, explica os fatores que levam à essa conclusão.

“Acreditamos que o crescimento projetado de 3,5% é reflexo da recuperação gradual da confiança do consumidor, da maior oferta de crédito e do esforço do comércio em tornar a data ainda mais atrativa. A movimentação econômica prevista para este ano reforça o papel do comércio como motor importante da atividade econômica estadual e sinaliza um cenário positivo para o calendário de vendas do segundo semestre, fortalecendo também o turismo regional, junto com as festas de São João estendidas que temos”, disse Rocha.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 Sindicatos Patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto Márcio Rocha