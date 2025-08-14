DIÁLOGOS REGIONAIS EM ARACAJU REFORÇAM UNIÃO PARA DESTRAVAR AS OBRAS E GARANTIR A EFICIÊNCIA

Aracaju recebeu, nesta quarta-feira (13), a 7ª edição do Diálogos Regionais CBIC-CAIXA – Infraestrutura, encontro que reuniu empresários, autoridades e especialistas para discutir soluções aos principais gargalos das obras públicas no Brasil.

O evento, realizado no Quality Hotel, teve como anfitriã a Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), presidida pelo empresário Luciano Barreto, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e a CAIXA.

Na abertura, Luciano Barreto destacou o papel da entidade desde a sua criação e prestou homenagem ao vice-presidente administrativo e financeiro da Aseopp, Francisco Otoniel de Mesquita Costa, cofundador da associação. “Francisco foi fundamental na fundação da Aseopp e, desde o início, defendia o lema ‘Preço justo, obra concluída, sociedade atendida’. Esse slogan nunca esteve tão atual e traduz, de forma simples e direta, o compromisso que mantemos até hoje”, afirmou.

Luciano ressaltou que a Aseopp representa empresas que cumprem a lei, pagam impostos e entregam obras com qualidade. “Construímos pontes com o poder público, mas sem deixar de cobrar mudanças para tornar o setor mais eficiente e combater práticas que prejudicam tanto o mercado quanto o consumidor”, completou.

O superintendente nacional da Rede Executiva de Governo da CAIXA, Emerson Leal Rocha, destacou a importância do encontro para ouvir demandas regionais e apresentar soluções. “Nosso objetivo é fortalecer os canais de comunicação com clientes e parceiros, e mostrar disposição para construir soluções. Cada região tem seus próprios desafios, e a CAIXA quer estar ao lado de quem trabalha para superá-los”, disse.

Emerson anunciou iniciativas como a adoção de projetos padronizados, que reduzem prazos de análise, e o regime simplificado para contratos de até R$ 1,5 milhão, no qual a vistoria é feita somente ao final da obra. Também apresentou números da carteira de investimentos da instituição, parcerias público-privadas e o programa CAIXA Políticas Públicas, que oferece assessoria técnica a entes públicos e privados.

Em tom descontraído, fez uma analogia sobre o papel da CAIXA: “Muitas vezes recebemos a ‘bola quadrada’. Nosso trabalho é arredondá-la e entregar a política pública pronta, beneficiando a população e os clientes.”

O presidente da CBIC, Renato Correia, reforçou a importância de eventos como o, Diálogos Regionais para aproximar setores e promover avanços. “O Brasil precisa investir R$ 500 bilhões por ano, durante dez anos, para equiparar seu nível de infraestrutura ao de países semelhantes. Hoje, investimos R$ 280 bilhões, sendo R$ 210 bilhões da iniciativa privada. É um avanço, mas ainda insuficiente”, alertou.

Segundo ele, o país enfrenta um déficit estrutural que impacta diretamente a competitividade e a qualidade de vida. “Precisamos de mais confiança, juros menores e um Estado mais eficiente para atrair investimentos e acelerar obras essenciais”, afirmou.

Durante o encontro, foram discutidos financiamento, gestão e atualização de índices de custos, além do combate ao modelo irregular das chamadas “Associações Pró-Construção” e da necessidade de reduzir o número de obras paralisadas no país.

A 7ª edição do Diálogos Regionais reafirmou a importância de unir esforços entre o setor público e privado para garantir obras concluídas, recursos bem aplicados e benefícios concretos à população.

Texto e foto Marcelo Carvalho