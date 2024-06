Diretora do Sesc acompanha Presidente da Fecomércio em eventos da CNC

O presidente do Sistema Fécomercio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, acompanhado dos diretores regionais do Sesc e do Senac, Aparecida Farias e Nilson Lima, respectivamente, participa em Brasília, nos dias 26 e 27/06, de programação realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Os dirigentes do Sistema Comércio cumprem uma agenda iniciada na manhã do dia, 26/06, que envolve assinatura de acordos com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP).

O presidente da CNC, José Roberto Tadros participa de toda agenda, incluindo a visita às obras e a inauguração do Café-Escola Senac Casa de Chá, logo mais às 16h30, na Praça dos Três Poderes.

A programação segue até amanhã, 27/06, com a reunião da Diretoria e inauguração da Sala Miguel Setembrino Emery de Carvalho e do Auditório João Daudt de Oliveira.

Texto e imagem Maria Aparecida Onias