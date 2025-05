“É de Sergipe” promove evento para impulsionar mulheres nos negócios

No próximo dia 3 de junho, às 10h, o Hotel Vidam, em Aracaju, será palco de uma importante iniciativa voltada para o fortalecimento do empreendedorismo feminino em Sergipe. O evento “É de Sergipe Conecta – Impulsionando Mulheres nos Negócios” é promovido pela associação “É de Sergipe”, e tem como principal objetivo criar um ambiente de conexões estratégicas, inspiração e desenvolvimento para empresárias e empreendedoras locais.

O encontro reunirá mulheres de diferentes setores da economia, oferecendo uma programação dinâmica e interativa, com foco em networking inteligente, compartilhamento de experiências e estímulo ao protagonismo feminino no mundo dos negócios. A proposta é incentivar a colaboração, ampliar oportunidades e fortalecer a atuação de mulheres à frente de negócios em Sergipe.

O “É de Sergipe Conecta” visa consolidar uma rede de apoio e conexão entre mulheres que querem expandir seus negócios, aprender novas estratégias de mercado e estabelecer parcerias sólidas.

De acordo com as organizadoras, o evento nasce da necessidade de criar espaços dedicados ao empoderamento econômico feminino, reconhecendo o papel essencial das mulheres no desenvolvimento local e na geração de inovação.

As interessadas podem obter mais informações e realizar a inscrição através do link oficial do evento https://www.sympla.com.br/evento/e-de-sergipe-conecta-impulsionando-mulheres-nos-negocios/2927602 .

Martins Assessoria de Comunicação