Economia criativa e moda autoral entram em pauta no Moda Mix 2025

A Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), por meio do Núcleo de Economia Criativa, marcou presença no Moda Mix 2025, que aconteceu de 12 a 14 de setembro, em Itabaianinha, sul do estado. Como parte da programação, a Agência realizou o talk show ‘Menos Tendência, Mais Essência: O Caminho das Marcas que Fazem Sentido’, na tarde do último sábado, 13.

O bate-papo foi mediado por Maria Camila Medeiros, assessora do Núcleo de Economia Criativa da Desenvolve-SE, e trouxe reflexões sobre economia criativa, moda autoral e propósito. Participaram como convidadas as artesãs Rafaela Castro, da marca Severinas; Fernanda Lima, da Maria Joana; e Maria José Souza, representante da Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora.

Durante o evento, cada marca convidada apresentou três peças em desfile, destacando a identidade autoral e a diversidade da moda sergipana. Além do talk show, a Desenvolve-SE promoverá uma missão técnica com estilistas de Aracaju e região, que acompanharão a programação do Moda Mix 2025. A iniciativa tem o objetivo de aproximar empreendedores, fortalecer o networking e ampliar a visibilidade da moda autoral de Sergipe em um dos principais encontros do setor no estado.

Camila Medeiros destacou a importância de aproximar a moda autoral do polo de Itabaianinha para fortalecer o empreendedorismo e a visibilidade do setor em Sergipe. “Foi muito significativo trazer essa discussão para o polo de moda de Itabaianinha. Ao aproximar empreendedoras da moda autoral desse ambiente, fortalecemos conexões que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Esse é o papel do Núcleo de Economia Criativa: estimular o empreendedorismo e abrir caminhos para que a moda sergipana ganhe mais visibilidade e reconhecimento”, disse.

A diretora criativa da Severinas, Rafaela Castro, ressaltou a alegria de estrear no Moda Mix e reforçou que Sergipe possui uma moda autoral de qualidade e em plena atividade. “Foi muito importante participar pela primeira vez do Moda Mix com o apoio da Desenvolve-SE. É uma grande alegria ver a Severinas ocupando esse espaço, falando sobre moda autoral e mostrando que Sergipe tem, sim, uma produção autoral atuante, de qualidade e em pleno movimento”, afirmou.

A representante da Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora, Maria José Souza, ressaltou a importância de ocupar espaços como o Moda Mix para valorizar e divulgar a renda irlandesa. “A importância desse momento é muito grande para o nosso desenvolvimento. Precisamos ocupar e permanecer nesses espaços. Agradecemos a Desenvolve-SE por nos permitir divulgar, valorizar e transmitir o nosso saber sobre a renda irlandesa. A Agência vem trazendo um novo conceito tanto para a renda quanto para a moda autoral, e esperamos que esse espaço esteja cada vez mais aberto”, destacou

A fashion designer e realizadora do Moda Mix 2025, Karinne Sá destacou a importância da parceria com a Desenvolve-SE para valorizar marcas autorais e fortalecer o Moda Mix como principal evento da moda em Sergipe. “Quero destacar a importância da parceria do Moda Mix 2025 com a Desenvolve-SE, que possibilitou trazer marcas autorais para um ambiente em que se discute moda, tendências futuristas e as coleções primavera-verão 2026. Marcas com tanta essência e contexto, que valorizam sua autoralidade, representam um divisor de águas para o evento, que carrega o título de ser o principal da capital da moda sergipana”, afirmou

A iniciativa reforça o papel da Desenvolve-SE como agente fomentador do empreendedorismo e da economia criativa no estado. Também reafirma sua missão de promover o desenvolvimento econômico de Sergipe e se posiciona como parceira estratégica dos empreendedores locais, articulando oportunidades e fortalecendo o ecossistema criativo.

Foto: Desenvolve-SE