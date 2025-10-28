Economista-chefe do BNB leva palestra ao Almoço com Negócios da Acese

Empresários de todos os setores econômicos participam, nesta quarta-feira (29), da 5ª edição anual do Almoço com Negócios, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese). O evento contará com palestra do economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira, com o tema “Perspectivas da economia brasileira e economia regional”. O almoço será realizado a partir das 12h, no auditório do Del Mar Hotel, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

O público poderá conhecer a atuação do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do BNB, assim como um panorama de indicadores sobre a economia da região Nordeste, em comparação com o desempenho de outras regiões do país.

Projeto criado em 2015, o Almoço com Negócios da Acese é um espaço para a disseminação de conhecimento e networking entre empresários sergipanos. O evento convida palestrantes para abordar temas contemporâneos e de relevância para o empreendedorismo local, com foco no desenvolvimento socioeconômico de Sergipe.

O economista-chefe

O economista-chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira, é doutor em Economia pelo Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi professor associado de economia e finanças na EBAPE/FGV, tendo sido Diretor Financeiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) no período de 2015 a 2019. Rogério Sobreira atua principalmente nas áreas de financiamento do investimento, firma bancária e bancos de desenvolvimento.

Texto ascom BNB – Foto: Fernando Cavalcante