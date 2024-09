Edição da Feira da Agricultura Familiar acontecerá nesta quarta

Nesta quarta-feira, 4, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realiza mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar, com uma diversidade de produtos e expositores de cada uma das macrorregiões do estado. A partir das 8h, a feira estará aberta ao público para venda dos produtos na sede da secretaria, localizada na Avenida Hermes Fontes, 2120, bairro Luzia, em Aracaju.

“Estamos indo para a terceira edição, muito felizes com o sucesso da feira e com planos de expansão dela. Afinal, é um projeto muito importante para a secretaria, pois com ele nós estamos colocando produtos sergipanos de agricultores locais à venda, incentivando o trabalho deles”, aponta a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

O evento acontece nas primeiras quartas-feiras de cada mês com os objetivos de fortalecer a agricultura familiar e tornar o consumo de alimentos saudáveis e agroecológicos mais acessíveis à população.

Para a diretora de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva da Seasic, Sabrina Oliveira, a feira é uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho de cada um dos agricultores. “É importante para a inclusão produtiva dos produtores, dos agricultores familiares, dos quilombolas e das comunidades tradicionais. Com isso, nós incluímos um amplo leque de produtores, damos espaço para a comercialização e estimulamos os pontos de comercialização para que a população tenha acesso a esses alimentos saudáveis e com qualidade diretamente da fonte, do agricultor”, destaca.

Foto: Joyce Andrade