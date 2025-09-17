Em agosto, o custo da construção em Sergipe chegou a R$ 1.656,44

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), em agosto deste ano, aumentou 2,2%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, julho último. Na comparação com o mês de agosto do ano passado, o custo registrado apresentou crescimento de 5,0%. No acumulado do ano, o custo registrado apresentou aumento de 3,9%.

Em termos absolutos, o menor custo médio por metro quadro, no período analisado, foi registrado em Sergipe (R$ 1.656,44). Logo em seguida ficou Pernambuco (R$ 1.671,79) e Espírito Santo (R$ 1.691,60). Por outro lado, os estados que registraram maior custo médio foram Santa Catarina (R$ 2.112,03), Acre (R$ 2.108,08) e Rondônia (R$ 2.061,82).

Composição do custo da construção de agosto/2025

Analisando separadamente os componentes do custo da construção, verificou-se que, do valor total, a fatia de 58,9%, ou R$ 975,06, referiu-se ao custo com material, enquanto os 41,1% restantes, ou R$ 681,38, corresponderam ao custo com a mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês considerado, teve aumento de 2,2% na comparação com o mesmo mês do ano que findou (agosto/2024), quando comparado com julho último, verificou-se um acréscimo de 0,03%.

Quanto ao custo com a mão de obra, observou-se aumento de 9,4% em relação a agosto do ano passado. Já em relação ao último mês de julho, o custo com mão de obra registrou acréscimo de 5,4%.

