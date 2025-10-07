Em agosto, produção de petróleo em Sergipe aumentou 1,5%

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que a produção de petróleo no estado, no mês de agosto, alcançou a média de 13,5 mil barris por dia (bpd), registrando um acréscimo de 1,5% em relação à produção média do mês anterior (julho/2025). No comparativo com agosto de 2024, verificou-se acréscimo de 34,3%.

Extração de Petróleo em terra e mar

Do total produzido no oitavo mês de 2025, 99,3% ou aproximadamente 13,43 mil barris por dia (bpd) foram extraídos em terra. Nesse tipo de produção, em termos relativos, observou-se um crescimento de 1,6% na comparação com o mês anterior. Em relação ao volume produzido em agosto de 2024, notou-se um aumento de 35,2%.

Já a produção no mar chegou, em média, a 92,56 barris por dia (bpd), abrangendo 0,7% da produção total. Em termos comparativos, verificou-se um acréscimo de 0,8% em relação ao mês de julho último. Na comparação com agosto de 2024, observou-se queda de 28,9%.

Produção de Gás em agosto/2025

A produção de gás natural, em agosto de 2025, somou cerca de 2,16 milhões de metros cúbicos (m³). Em termos relativos, houve um acréscimo de 0,7% na comparação com o mês antecedente (julho/2025). Já em relação ao mês de agosto de 2024, observou-se um aumento de 43,7%.

A produção em terra foi a principal fonte de produção de gás natural no estado, totalizando aproximadamente 2,13 milhões de metros cúbicos (m³), no período analisado. Esse volume correspondeu a 98,7% do total produzido em agosto de 2025 no estado, ao passo que a produção em mar foi cerca de 28 mil metros cúbicos (m³), representando 1,3% da produção.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM