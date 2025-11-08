EM CANELA (RS), PREFEITA DE ARACAJU, EMÍLIA CORRÊA, FORTALECE A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DESTINOS TURÍSTICOS

Durante a participação na Festuris, em Gramado (RS), uma das maiores feiras de turismo da América Latina, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reuniu-se com o prefeito de Canela (RS), Gilberto Cézar, para discutir iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo e do empreendedorismo local.

O encontro abordou temas como sustentabilidade, desenvolvimento econômico, eventos e inovação, destacando a importância da integração entre destinos turísticos brasileiros.

Também participaram o prefeito de Gramado, Nestor Nissot, o secretário de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, o presidente da Fecomércio/SE, Marcos Andrade, a diretora de Feiras e Eventos da Secretaria de Turismo, Tia Lu, e a chefe de Gabinete, Nadhialype Silva.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou que o turismo é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico e social de Aracaju, e que o diálogo com municípios referência, como Canela e Gramado, contribui para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à geração de oportunidades e renda.

“Aracaju tem um potencial turístico enorme e está cada vez mais se consolidando como um destino acolhedor e bem estruturado. Temos ampliado os investimentos públicos na área, e participar da maior feira de turismo da América Latina reforça esse compromisso. Conversar com gestores que vivem o turismo de forma intensa nos inspira e fortalece nosso trabalho”, destacou.

O prefeito de Gramado, Nestor Nissot, agradeceu a presença da prefeita e ressaltou a importância da parceria entre as cidades. “Muito bom tê-la aqui conosco. Tenho ouvido falar muito bem da sua cidade. Aracaju e Gramado unidas pelo turismo, pela troca de experiências e pelo fortalecimento do empreendedorismo”, afirmou.

Já o prefeito de Canela, Gilberto Cézar, destacou o valor das parcerias institucionais que promovem aprendizado e crescimento conjunto. “Receber gestores de diferentes regiões do país é sempre uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento do turismo nacional. Canela acredita na união de esforços e no compartilhamento de experiências como caminhos para o desenvolvimento sustentável”, disse.

Na ocasião, Emília presenteou o gestor com um kit simbólico de Aracaju. “Um gesto simples, mas cheio de significado, que reforça a parceria entre duas cidades que acreditam no turismo, na cultura e no empreendedorismo como caminhos de desenvolvimento. Em breve, quero recebê-lo em nossa cidade”, completou a prefeita

Foto: Caio Albuquerque/PMA