Em julho, as vendas do comércio sergipano aumentaram 1,7%

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, apontou que as vendas do comércio varejista ampliado sergipano, em julho de 2025, assinalaram um acréscimo de 1,7%, em relação ao mês imediatamente anterior (junho/2025), na série com ajuste sazonal (método que uniformiza os períodos de comparação). No comparativo com julho de 2024, registrou-se aumento de 0,9% no volume de vendas. Já no acumulado dos últimos doze meses, o crescimento foi de 2,3%.

As vendas e a receita nominal do comércio varejista ampliado abrangem as atividades do varejo restrito, as vendas de material de construção e o comércio de veículos, motos, partes e peças.

Em relação à receita nominal do comércio ampliado, verificou-se um acréscimo de 2,0%, na comparação com o mês antecedente, junho último, na série ajustada. Já na comparação com julho de 2024, registrou-se um crescimento de 3,5%. A variação acumulada nos últimos doze meses apontou um aumento de 5,9%.

Desempenho do varejo restrito em julho/2025

As vendas do comércio restrito cresceram 0,8% na comparação com o mês anterior, junho último, na série com ajuste sazonal. Já a receita nominal do comércio varejista restrito assinalou acréscimo de 0,9% na mesma comparação.

No comparativo com julho de 2024, as vendas do comércio restrito cresceram 2,8%, enquanto a receita nominal registrou um aumento de 5,4%.

Ao longo dos últimos doze meses, o comércio varejista restrito acumulou crescimento de 3,0% no volume de vendas e de 6,3% na receita nominal.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM