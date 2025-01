Em novembro, produção de petróleo em Sergipe aumentou

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que a produção de petróleo no estado, no mês de novembro, alcançou, em média, 11,5 mil barris por dia (bpd), registrando um crescimento de 2,5% em relação à produção média do mês anterior (outubro/2024). No comparativo com novembro de 2023, verificou-se acréscimo de 45,3%. Com o volume produzido em novembro, a produção acumulada ao longo de 2024 atingiu cerca de 107,7 mil barris, um crescimento de 49,0% no comparativo com o mesmo período de 2023.

Extração de Petróleo em terra e mar

Do total produzido no décimo primeiro mês de 2024, 98,9% ou 11,4 mil barris por dia (bpd) foram extraídos em terra. Nesse tipo de produção, em termos relativos, observou-se acréscimo de 2,6% na comparação com o mês anterior. Em relação ao volume produzido em novembro de 2023, notou-se um aumento na produção de 46,9%.

Já a produção no mar chegou, em média, a 123,96 barris por dia (bpd), abrangendo 1,1% da produção total. Em termos comparativos, verificou-se um decréscimo de 6,4% em relação a outubro último. Na comparação com novembro de 2023, observou-se retração de 26,7%.

Produção de Gás em novembro/2024

A produção de gás natural, em novembro de 2024, somou aproximadamente 1,9 milhão de metros cúbicos (m³). Em termos relativos, houve um aumento 8,1% na comparação com o mês antecedente (outubro/2024). Já em relação ao mês de novembro de 2023, observou-se um acréscimo 3,6%. No acumulado de 2024, a produção de gás natural no estado totalizou cerca de 20,1 milhões metros cúbicos (m³), traduzindo crescimento de 16,9% no comparativo com o mesmo período de 2023.

A produção em terra foi a principal fonte de produção de gás natural no estado, totalizando aproximadamente 1,83 milhão de metros cúbicos (m³), no período analisado. Esse volume correspondeu a 96,8% do total produzido no mês de novembro, ao passo que a produção em mar foi de 60 mil metros cúbicos (m³), representando 3,2% da produção.