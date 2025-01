Em novembro, vendas de combustíveis em Sergipe diminuíram

As vendas totais de combustíveis – objeto da análise – englobam as vendas, em litros, de gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e querosene de aviação.

De janeiro a novembro de 2024, as vendas totais no estado acumularam cerca de 822,2 milhões de litros de combustíveis, registrando acréscimo de 6,2%, na comparação com o mesmo período de 2023.

Combustíveis comercializados em novembro/2024

No mês analisado, observou-se que foram vendidos 36,1 milhões de litros de gasolina. Em termos relativos, esse destilado do petróleo registrou crescimento de 3,2% nas vendas em relação a novembro de 2023. Já em relação ao mês de outubro último, verificou-se um decréscimo de 9,5%.

No tocante ao óleo diesel, foram comercializados 35,2 milhões de litros. Em termos comparativos, verificou-se uma retração de 6,6%, em relação ao mês imediatamente anterior (outubro/2024). Já na comparação com novembro de 2023, observou-se acréscimo de 5,0%.

Para o etanol hidratado, notou-se aumento de 46,0% nas vendas em comparação com novembro de 2023. Já em relação ao mês de outubro último, as vendas aumentaram 9,3%. Em termos de volume, as vendas somaram aproximadamente 4,3 milhões de litros, no mês analisado.

O querosene de aviação, combustível utilizado pelas aeronaves, totalizou cerca de 1,9 milhão de litros vendidos, assinalando acréscimo de 22,4%, em relação ao mês imediatamente anterior (outubro/2024). Já no confronto com novembro de 2023, registrou um aumento de 40,5%.